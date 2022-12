Bojović: Izbori jedini civilizovani izlaz

Podgorica, (MINA) – Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora jedini je civilizovani i demokratski izlaz iz sadašnje situacije, rekao je programski koordinator Građanske inicijative (GI) “21. maj” Rade Bojović.

Bojović je, na konferenciji za novinare GI, kazao da će “protivustavna” Vlada, ako bude formirana u startu imati krupan spoljnopolitički problem.

“Da ne govorimo u unutrašnjoj delegitimizaciji. Ona neće moći da funkcioniše a da odmah ne udari u spoljnopolitički zid, što zemlju gura u međunarodnu izolaciju i počinje da poprima oblike onoga što smo živjeli prije tri decenije”, ocijenio je Bojović.

On je kazao da nije realno, čak i ako se konstituiše, da “jedan takav politički nakazan eksperiment” može da potraje, već da je realnije da dođe do nove krize.

Bojović je podsjetio da, nezavisno od Vlade, treba da bude izabran Ustavni sud, bez kojeg nema izbora.

“Nijesam siguran da će aktuelna opozicija podržati izbor Ustavnog suda ako se vlada formira na ovaj način, a onda ta čitava stvar može da se riješi samo uz neku vrstu međunarodne arbitraže, koja će se opet okončati jedinim izlazom iz ove situacije, a to su izbori”, rekao je Bojović.

Na pitanje da li bi GI “21. maj” na tim izborima učestovala, on je odgovorio da su formirani kao asocijacija koja će emancipatroski i bez kalkulacija govoriti ono što misli.

“Nijesmo politička stranka i nama nijesu izbori prioritet. Izbori su skupa igračka. Ukoliko procijenimo da je značajno i da bi bilo dobro na njima učestvovati, ukoliko budemo imali resursa i sredstava, mi ćemo učestvovati”, rekao je Bojović.

Kako je kazao, Crna Gora je već pune dvije godine u stanju političkog, ustavno-pravnog i institucionalnog rasula, a primjetno se urušava sve što čini jedno društvo.

On je rekao da su stranke koje su prije dvije godine osvojile vlast za kratko vrijeme u unutrašnjoj politici prigrlile najlošije prakse bivšeg režima.

“Istovremeno, sve što je valjalo u spoljnoj politici dodatno je obesmišljeno, da bi Crna Gora danas bila na korak od zaustavljanja pregovora sa EU i postala neuvjerljiva članica NATO pakta”, rekao je Bojović.

On je kazao da parlamentarna većina pokreće neustavni postupak u cilju formiranja, kako je rekao, treće u nizu lakrdijaške vlade koja je unaprijed odbačena od međunarodnih saveznika.

Time će se, kako je rekao, stranke parlamentarne većine “okupljene pod dirigentskom palicom iz Beograda i terenski preparirane od putinofilskog sveštenstava iz Srpske pravoslavne crkve” nastaviti da se bave subverzijom i diskreditacijom države.

Kako je saopštio, jasno je da se prisustvuje sutonu politike koja je prije dvije godine došla na vlast, i to iz dva razloga.

“Prvi je vezan za neminovan slom takve lutkarske poltiike u sukobu sa Briselom i Vašingtonom, dok je drugi vezan za činjenicu da je parlamentarna većina potrošila izborni leigitimitet i da je ona danas samo nasilnička većina u parlamentu ali i očigledna manina u biračkom tijelu”, smatra Bojović.

On je kazao da se sada obećava vlada koju treba da predvodi premijer iz faktički nepostojeće stranke , sa većinom ministara iz smijenjene vlade i novim nedosanjanim namještenjima iz Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore.

“Jedini civilizovani i demokratski izlaz iz sadašnje patološke situacije je skraćenje mandata ovoga, nikada viđenog, paralmenta i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora”, rekao je Bojović.

Time će, kako je saopštio, građani dobiti šansu da u prošlost pošalju lidere, stranke i poltike koje su od crngoorske stvarnosti napravili ruglo ili će u suprotnom sebe spoli u prošlost, koju je društvo doživjelo prije tri decenije.

Član Gradskog savjeta GI “21. maj” u Podgorici Marko Pejović naveo je da se danas, s obzirom na ponašanje aktuelne poltičke većine, postavlja pitanje da li je Crna Gora istinski suverena država, kao što to piše u Ustavu, ili se njome vlada iz centara moći van države.

On je kazao da, iako je Crna Gora po Ustavu građanska država, aktuelna Vlada je nelegitimna i vlada isključivo u ličnom interesu.

“Što se tiče ekološke države, imamo na čelu Vlade predsjednika partije koja dolazi iz pokreta zelenih, a nemamo nijednu javnu politiku koja je došla iz te partije a koja se bavi ekologijom”, rekao je Pejović.

On je kazao da je Crna Gora, po Ustavu, država socijalne pravde ali da je u praksi to država populizma, koja ne praktikuje oporezovanje bogatih već se zadužuje u nedogled, što će dovesti do totalnog ekonomskog rasula.

U Crnoj Gori, kako je kazao, parlament usvaja neustavne zakone, što je tekovina koja proističe iz tridesetogodipšnjeg vrijeđanja Ustava.

“U suštini, ako bismo krenuli od prvog do posljednjeg člana Ustava, mi po svakom članu imamo povredu tog akta i niko od političke većine i opozicije nije nikad pozvao narod da se zaštite osnovna ljudska prava i slobode”, rekao je Pejovć.

Koordinator Omladinskog kluba GI “21. maj” Malik Kovačević kazao je da je za aktuelno stanje u društvu odgovorna i prethodna vlast, ali i ona koja je naslijedila i koja sada neuspješno vlada.

“Međutim, oni su ovladali svim elementima sile u represivnom aparatu, što možemo i da gledamo svakodnevno. Vlast i opozicja čine jednu političku klasu, koja je odgovorna za cjelokupno stanje i skoro sve procese u našoj zemlj”, rekao je Kovačević.

On je kazao da je više nego jasno da je nova vlast preuzela i unaprijedila sve loše prakse stare vlasti i na taj način je Crna Gora ušla u duboku socio-ekonomsku i, u pojedinim aspektima, bezbjednosnu krizu.

“Svakodnevno gledamo nadgornjavanja i svađe te političke klase i svih činioca na političkoj sceni Crne Gore, koja za cilj imaju da sakriju namjere stranki u parlamentu da zadovolje svoje uskopartijske interese”, saopštio je Kovačević.

Kako je zaključio, politička elita, kojoj građani prenose suverenitet na izborima, treba da shvati da ako ovako nastavi, i sama će sebi postati suvišna.

