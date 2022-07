Bilčik: Za uspješan evropski put neophodna stabilna Vlada

Podgorica, (MINA) – Za uspješan evropski put Crne Gore neophodna je stabilna Vlada, sa jasnim prioritetima, poručio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta (EP) za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik.

On je za Novu M kazao da je Crna Gora i dalje lider evropskih integracija.

Crna Gora je, kako je naveo Bilčik, otvorila sva poglavlja i sada je vrijeme da počne da ih zatvara.

“I želim da kažem, računamo na mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), poručio je Bilčik.

On je kazao da su potpuno posvećeni crnogorskom putu ka EU.

“Ali da bude jasno, ono što smo zaključili u EP tokom rasprave o Crnoj Gori – ključne odluke su u rukama crnogorskih vlasti. I naravno, da bi se put EU približio Crnoj Gori, mora postojati stabilna Vlada, sa jasnim prioritetima, koja je u stanju da ih ispuni”, naveo je Bilčik.

On je istakao da mora postojati dijalog u parlamentu, da je neophodno da Ustavni sud profunkcioniše, kao i da se realizuju imenovanja u pravosuđu.

Bilčik je rekao da crnogorski evropski put niko ne dovodi u pitanje i da su mu potpuno posvećeni.

“Ali izgleda da pridruživanje može biti komplikovanije, a možda i duže. Jer neke odluke već je trebalo donijeti, i čini se da rok ističe”, kazao je Bilčik.

On je naveo da se nada da su svi akteri u parlamentu svjesni istorijske prilike koju imaju.

“U narednim godinama će mnogo toga zavisiti od toga koliko brzo će zemlja, institucije i političari moći da se okupe i dogovore oko ključnih odluka”, kazao je Bilčik.

On je dodao da nekih 80 odsto građana u Crnoj Gori dosljedno i kontinuirano zahtjeva članstvo u EU.

“Sa trenutnom aktuelnom krizom Vlade, nadam se da Crna Gora neće propustiti istorijsku priliku da ima većinu za ključne odluke i otključavanje procesa”, kazao je Bilčik.

On je naveo da se, ukoliko ne bude nekih važnih pozitivnih pomaka, izvještaj Evropske komisije (EK) vjerovatno neće suštinski razlikovati od onoga što je poručeno prošle godine.

Bilčik je kazao da je siguran da će, ako Crna Gora donese neke važne odluke i ako se kriza vlasti riješi u evropskom duhu, Komisija to istaći.

“Izveštaj EK može samo da odražava stanje na terenu. Dakle, šta se bude dešavalo u Crnoj Gori, to će se vidjeti i u izvještaju Komisije”, dodao je Bilčik.

On je poručio da su za uspješan evropski put neophodne, prije svega, stabilne institucije.

Bilčik je, odgovarajući na pitanje da li bi Otvoreni Balkan mogao da utiče na evropske integracije Crne Gore, kazao da postoji samo jedan smislen i trajni prosperitet – demokratska budućnost regiona je u EU.

On je dodao da je regionalna saradnja važan dio u tom procesu.

“To kažem jer ja dolazim iz Centralne Evrope, iz Slovačke. Moja zemlja se pridružila Uniji prije 18 godina, a mi smo veoma blisko sarađivali sa komšijama – Češkom, Poljskom, Mađarskom”, naveo je Bilčik.

On je rekao da njihova saradnja nikada nije bila zamjena evropskog puta, već se na to uvijek gledalo kao na korisno sredstvo koje će pomoći da se brže dođe do EU.

