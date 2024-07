Bez struje dio Konika, napajanje na primorju i sjeveru stabilno

Podgorica, (MINA) – Napajanje električnom energijom u primorskim opštinama i na sjeveru Crne Gore je stabilno, a očekuje se da struju uskoro dobiju i stanovnici podgoričkog naselja Konik, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su rekli da je, zbog velikih opterećenja na mreži, ovih dana došlo do “određenih problema”.

„Opterećenja na mreži uzrokovana su enormnom potrošnjom električne energije, koju je uslovila vremenska nepogoda zbog visokih temperatura, uz crveni meteo alarm“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je trenutno napajanje stabilno u primorskim opštinama i na sjeveru.

„A u dijelu Podgorice, dio naselja Konik, imamo problem sa kablom na kome naše ekipe intenzivno rade. Uslovi za rad su veoma teški, ali se očekuje uskoro uspostavljanje redovnog napajanja korisnika“, rekli su iz CEDIS-a.

