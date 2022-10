Bez odlaganja naći rješenje za izgradnju nacionalnog poligona VCG

Podgorica, (MINA) – Nadležni državni organi bez odlaganja treba da stvore neophodne pretpostavke za iznalaženje rješenja za izgradnju nacionalnog poligona za potrebe Vojske Crne Gore (VCG).

To je poručeno sa sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost, kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, u radu sjednice učestvovali su članovi Savjeta, predsjednica Skupštine Danijela Đurović i premijer Dritan Abazović, a po pozivu ministar odbrane Raško Konjević i načelnik Generalštaba VCG, Zoran Lazarević.

“Savjet je razmotrio Informaciju o pripremi pripadnika VCG za učešće u aktivnostima odgovora na krize, u realizaciji NATO i nacionalnih vježbi”, rekli su iz Službe za informisanje.

Kako su dodali, ocijenjeno je da ispunjavanje obaveza koje proističu iz kolektivnog sistema odvraćanja i odbrane za Crnu Goru, kao odgovornu saveznicu, predstavljaju čvrst okvir u oblasti bezbjednosne saradnje u čitavom evroatlanskom prostoru.

“U tom smislu, neophodno je pripremati, obučavati i uvježbavati jedinice Vojske, a posebno deklarisane sastave koji su nacionalni doprinos Alijansi”, rekli su iz Službe za informisanje.

Kako su dodali, za potrebe adekvatne pripreme obuke, kao i za potrebe uvođenja novih sistema naoružanja u operativnu upotrebu neophodno je korišćenje nacionalnog vojnog poligona u kontinuitetu.

“Zato je Savjet potencirao da nadležni državni organi bez odlaganja stvore neophodne pretpostavke za iznalaženje rješenja za izgradnju nacionalnog poligona za potrebe VCG”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sjednici je donesena Odluka kojom se odobrava učešće jedinica VCG ranga voda ili višeg ranga za tri vježbe u inostranstvu koje će biti održane tokom naredne godine.

Pojašnjeno je da je predlog Ministarstva odbrane proistekao je iz preuzetih obaveza Crne Gore kao članice NATO-a, procesa pristupanja Evropskoj uniji, regionalnih inicijativa i planova bilateralnih saradnji sa ciljem daljeg razvoja vojnih sposobnosti i dostizanje potrebnog nivoa borbene spremnosti.

Članovi Savjeta informisani su i o podršci VCG ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove na zaštiti državne granice od ilegalnih migranata i prilikom prirodnih i vještački izazvanih katastrofa i drugih nesreća za ovu godinu.

Navodi se da je Savjet za odbranu i bezbjednost visoko je ocijenio doprinos VCG u gašenju požara tokom prethodne sezone kao i u sprječavanju ilegalnih migracija na granici Crne Gore.

Savjet za odbranu i bezbjednost je, kako je saopšteno, razmatrao kadrovska i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

