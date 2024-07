Bez kvoruma za sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu

Podgorica, (MINA) – Sjednica skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, na čijem su dnevnom redu bili izvještaji o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je na mreži X objavio da je, nakon što je utvrđeno da nije obezbijeđen kvorum za održavanje sjednice Odbora, održao konferenciju za novinare kako bi „iznio mali dio pojašnjenja od interesovanja opozicije i javnosti”.

On je rekao da je želio da nastavi sa ispunjavanjem obaveze prema parlamentu, ali mu to, kako je kazao, nije omogućeno.

„Imao sam želju da nastavim da ispunjavam obaveze prema Skupštini Crne Gore, ali mi to nije omogućeno – nedostatak kvoruma. Na press-u sam iznio mali dio pojašnjenja od interesovanja opozicije i javnosti, a o ostalim važnim pitanjima i slučajevima kad se sretnem sa kolegama oči u oči”, poručio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS