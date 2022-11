Besmisleno boraviti u institucijama, ako Zakon o predsjedniku postane dio pravnog poretka

Podgorica, (MINA) – Boravak u institucijama Crne Gore je besmislen ukoliko izmjene Zakona o predsjedniku uđu u pravni poredak, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je, na konferenciji za medije u Skupštini, kazao da se svjedočilo pokušaju obesmišljavanja parlamenta, glasanjem za izmjene Zakona o predsjedniku za koje su, prema njegovim riječima, i poslanici kazali da je anti-usatavan.

On je podsjetio da je DPS, nakon izglasavanja tih izmjena, tražio njihovo povalačenje, kao i pristupanje izboru sudija Ustavnog suda, kroz inkluzivni pristup političkom dijalogu, ali i prijevremene parlamentarne izbore.

“Istekao je rok, jer smo saopštili da do kraja sedmice očekujemo odgovor od 41 poslanika, i mi smo pozvali građane na protest zbog evidentnog kršenja Ustava. Koliko će to postati model našeg budućeg djelovanja, zavisiće od spremnosti parlamentarne većine da stvari vrati na početak, odnosno pokrene dijalog o svim važnim pitanjima u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.

On je kazao da je to protest za odbranu dostojanstva Crne Gore, zaštitu njenih državnih institucija i evropsku budućnost.

Prema riječima Nikolića, ukoliko izmjene Zakona o predsjedniku uđu u pravni poredak, onda je potpuno besisleno boraviti u institucijama Crne Gore, jer se one pokušavaju srušiti iz predstavništva doma svih građana.

Upitan da li će se odazvati pozivu predsjednice Skupštine Danijele Đurović, koji je zakazan za srijedu, on je rekao da je taj poziv zakasnio nekoliko sedmica.

“A suštinski, zakasnio je nekoliko mjeseci. Predstavnik DPS-a će svakako, uprkos tome, biti na sastanku u Skupštini, ali to ne znači da ćemo odustati od prethodno saopštenih stavova”, poručio je Nikolić.

On je naveo da politički dogovor ne dolazi preko noći, već da traži širu i osmišljeniju političku akciju od najodgovornijih ljudi u zemlji.

“Ovog puta, lopta je u dvorištu parlamentarne većine. Od njihove spremonsti da se vrate ustavnim regulama, zavisiće naša dalja spremnost na politički dijalog”, kazao je Nikolić.

Prema riječima Nikolića, ukoliko parlamentarna većina ostane pri stavu da izmjene Zakona o predsjedniku treba da ostanu dio pravnog poretka, onda svako djelovanje u institucijama sistema gubi smisao.

“Nijesam primijetio da je bilo ko od političkih subjekata najavio da će u drugom krugu glasanja povući svoje potpise ili glasati drugačije nego u prvom krugu. Svi su izgledi da će nastaviti akciju rušenja sistema”, naveo je Nikolić.

