Berancu zadržavanje do 72 sata zbog saobraćajne nesreće u tunelu Lokve

Podgorica, (MINA) – Berancu A.C, koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u tunelu Lokve u kojoj je jedna osoba poginula, određeno je zadržavanje do 72 sata, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

Iz ODT-a su kazali da je državni tužilac Marko Bojović saslušao A.C. povodom saobraćajne nesreće koja se 5. januara oko 18 sati i 25 minuta dogodila na magistralnom putu Rožaje-Berane, u tunelu Lokve, a u kojoj je poginuo S.K. iz Rožaja, dok je teško povrijeđen A.C. iz Berana.

Kako prenosi portal RTCG, u saopštenju se navodi da je osumnjičenom A.C. određeno zadržavanje do 72 sata.

“Osumnjičenom A.C. je određeno zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja”, piše u saopštenju iz tužilaštva”, kazali su iz ODT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS