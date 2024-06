Bečić: Ostajemo posvećeni ostvarivanju najvažnijih ciljeva

Podgorica, (MINA) – Dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) izuzetno je značajan trenutak za Crnu Goru, a taj uspjeh rezultat je kontinuiranih reformi u svim društveno-političkim sferama, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je, na sastanku sa ambasadorom Japana u Crnoj Gori Akirom Imamurom, poručio da ostaju dosljedni ostvarivanju najvažnijih ciljeva, koji podrazumijevaju izgradnju snažnih institucija, ekonomsko-socijalno snaženje građana i jačanje građanskog društva i sistema koji počiva na vladavini prava.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da je zadovoljan što se posjeta ambasadora dešava u trenutku koji je veoma pozitivan za Crnu Goru, kojem se Japan kao njen dugogodišnji iskreni prijatelj sigurno raduje.

Prema njegovim riječima, dobijanje IBAR-a predstavlja izuzetno značajan trenutak za Crnu Goru i prekretnicu na njenom evropskom putu.

„Taj uspjeh rezultat je kontinuiranih reformi u svim društveno-političkim sferama, posebno u oblasti deblokade pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, naveo je Bečić.

Kako je kazao, u prethodnih osam mjeseci deblokirane su ključne institucije, usvojeni brojni zakoni i ispunjena druga privremena mjerila.

Bečić je naglasio da su time ispunili obaveze iz evropske agende i ostvarili jedan od najznačajnijih koraka ka procesu dinamičnog zatvaranja poglavlja i finalizaciji evropskog puta, što je sada i zvanično potvrđeno u Briselu.

„Dokazali smo da kada posvećeno i timski radimo u službi državnog interesa, izdižući se iznad političkih i ideoloških razlika, možemo ostvariti istorijske rezultate“, istakao je Bečić.

On je poručio da, ohrabreni dosadašnjim rezultatima, nastavljaju da rade sa ciljem da do kraja godine bude zatvoren značajan broj pregovaračkih poglavlja.

„I pokažemo da je naš cilj da 2028. godine postanemo 28. članica Evropske unije (EU) apsolutno realan“, dodao je Bečić.

Imamura je kazao da je zadovoljan odličnim prijateljskim odnosima koje Japan njeguje sa Crnom Gorom već 140 godina, kada su još davne 1884. crnogorski knjaz Nikola i japanski car razmijenili najviša državna ordenja.

“U kontekstu njegovanja tih odnosa, raduje me što je otvoren Počasni konzulat Crne Gore u Japanu, a nadam se da će uskoro biti uspostavljeno Diplomatsko konzularno predstavništvo i da će samim tim biti imenovan ambasador“, rekao je Imamura.

To bi, kako je dodao, bio značajan korak ka jačanju bilateralnih odnosa.

„Japan snažno podržava učlanjenje Crne Gore u EU, koja je naš strateški partner i sa kojom dijelimo suštinske vrijednosti“, istakao je Imamura.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, kao multietničko društvo, igra ključnu ulogu pomiritelja na Zapadnom Balkanu i zaslužuje svaku pohvalu za građanski pristup, koji je doprinio napretku u svim aspektima društva.

„Nastavite tim putem, a u nama ćete imati iskrene prijatelje i partnere”, poručio je Imamura.

