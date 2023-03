Bečić: Na predsjedničkim izborima potvrđujemo glas naroda od 30. avgusta

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokrata za predsjednika Crne Gore Aleksa Bečić kazao je da će se na izborima 19. marta pisati istorija i potvrditi glas naroda od 30. avgusta 2020. godine.

On je, tokom posjete Plužinama, rekao da ga politika nije promijenila, ali da mu je pokazala da je put istine i časti jedini koji će za života slijediti.

Bečić je rekao da je, nalazio se na čelu najvišeg zakonodavnog doma ili u opozicionim klupama, vođen idejom pobjeda.

“I taj me je put doveo ovdje, ispred vas. Da vam se svima zahvalim na tome što ste ostali ujedinjeni i snažni uprkos svim nepravdama i pokazali kako se voli svoja zemlja. Crnogorski narod je uvijek baštinio slobodarske i tradicionalne vrijednosti, a vi ste nam pokazali kako se te vrijednosti čuvaju i kako se za njih bori”, rekao je Bečić.

Govoreći o budućnosti, Bečić je kazao da u borbi treba istrajati i okončati blokadu koja je zadesila državu.

“Blokadu institucija, blokadu ujedinjenja, blokadu napretka i boljitka. Ja u vama vidim snagu i energiju koja je potrebna svima nama da dovedemo posao do kraja i riješimo probleme koje imamo”, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, 19. marta se piše istorija i potvrđuje glas naroda od 30. avgusta 2020. godine.

“Mi 19. marta ulazimo u eru u kojoj će crnogorska priča časti, poštenja i tradicije dobiti epilog kakav odavno zaslužuje”, istakao je Bečić.

On je rekao da će oživjećemo pivski kraj i da će negativan prirodni priraštaj postati prošlost

“Dragi prijatelji, ja vjerujem u ove vrijednosti. Ja vjerujem u Crnu Goru, naš narod i naše principe. I kada me izaberete ugradiću ih u sve svoje odluke”, poručio je Bečić.

Bečić je rekao da je samo jedan čovjek odjednom postao “patriota” i to nakon što je, kako je naveo, za 34 godine vladavine uništio privredu, rasprodao imovinu, zadužio zemlju, a narod ostavio bez dostojanstva i pristojnog života.

“On takav traži dodatnih pet godina ne za sebe, ne za vas i vašu djecu, ne za našu Crnu Goru, nego za svoju mafiju. I zato ćemo pobijediti. Za nas, naše pretke i potomke”, zaključio je Bečić.

