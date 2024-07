Bečić: Djela bezbjednosnog sektora i tužilaštva potvrđuju da nema nedodirljivih

Podgorica, (MINA) – Djela bezbjednosnog sektora i tužilaštva jasno potvrđuju da nema nedodirljivih, povlašćenih, zaštićenih i jačih od države, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je čestitao pripadnicima bezbjednosnog sektora i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) na, kako je naveo, istorijskoj akciji sprovedenoj u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Specijalno policijsko odjeljenje u srijedu je, po nalogu SDT-a, u okviru međunarodne akcija kodnog naziva “General”, uhapsilo devet osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje kokaina na međunarodnom nivou.

Bečić je kazao da nivo saradnje, pomoći i aktivizma međunarodnih partnera pokazuje da su ozdravljenje institucija, bezbjednosnog sektora, reforme i postignuti rezultati uticali na drastično podizanje povjerenja partnera.

Prema njegovim riječima, rezultati koji su postignuti u proteklim mjesecima su zaista impresivni.

“Djela bezbjednosnog sektora i tužilaštva jasno potvrđuju jedno: nema nedodirljivih, nema povlašćenih, nema zaštićenih, nema više jačih od države”, naveo je Bečić.

Država, kako je rekao, konačno vraća svoju snagu.

“Nadležne ne interesuje, kao što vidite, kako se neko zove, kom klanu, grupaciji, ideologiji pripada, koliko je finansijski moćan”, kazao je Bečić.

On je naveo da nadležne isključivo interesuju zakon, dokazi i pobjeda nad svakim oblikom kriminala i korupcije jer, kako je dodao, pravda je najvažanija riječ za sigurnu budućnost Crne Gore.

