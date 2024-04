Bečić: Crna Gora ide krupnim koracima ka ostvarenju istorijskog cilja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ide krupnim koracima ka ostvarenju cilja da 2028. godine postane 28. članica Evropske unije (EU), kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On se sastao sa delegacijom Komiteta za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine (PS) NATO-a, koja boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz kabineta Bečića saopštili su da je sadržajan susret sa brojnom delegacijom i parlamentarcima iz Francuske Njemačke, Italije, Španije, Velike Britanije, Finske i Hrvatske bio još jedna prilika da se pošalje poruka zajedništva i solidarnosti.

“Crna Gora ide krupnim koracima ka ostvarenju istorijskog cilja da 2028. godine postane 28. članica EU“, rekao je Bečić.

Kako je naveo, Crna Gora jeste najmanja, ali veoma kredibilna članica Sjeveroatlantskog saveza.

Crna Gora, kako je kazao Bečić, doprinosi regionalnoj saradnji i stabilnosti.

„Zato svjedočimo kontinuiranom rastu podrške građana evropskom i evroatlantskom putu zemlje“, dodao je Bečić.

On je rekao da su beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, jačanje institucija, demokratsko sazrijevanje i snaženje sloboda, smirivanje tenzija i unapređenje ekonomskog položaja građana konačno ključne teme u društvu, koje pobjeđuje teme prošlosti, podjela i nasljeđa 90-ih.

„Drago mi je da na svakom koraku afirmišemo te politike i vrijednosti, jer pobjeda tih politika na unutrašnjem planu, uz posvećenost spoljnopolitičkim prioritetima, su garancija pravno sigurne, ekonomski osnažene, pomirene i bezbjedne Crne Gore,” istakao je Bečić.

Zamjenik predsjedavajućeg PS NATO-a, Fernando Gutierez, naglasio je da cilj mora biti očuvanje zajedništva u ovim teškim vremenima.

„Svi u našem savezu dijelimo i štitimo iste vrijednosti’’, rekao je Gutierez.

