Baranka vozila preko 140 km/h bez registarskih oznaka

Podgorica, (MINA) – Baranka J.R. (21) kažnjena je novčano sa 200 EUR jer je, bez registarskih oznaka, na magistralnom putu Nikšić – Podgorica vozila preko 140 kilometara na sat (km/h).

Iz Uprave policije su na Tviteru /Twitter/ kazali da je nikšićka policija uhapsila J.R. u mjestu Paprati, kada se kretala brzinom od 147 km/h.

Kako su naveli, njoj je kao mladom vozaču zabranjeno upravljanje vozilom brzinom većom od 70 km/h.

“Privedena je sudiji za prekršaje koji joj je izrekao novčanu kaznu od 200 EUR”, kazali su iz policije.

