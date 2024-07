Balota: BS ne može predstavljati sve Bošnjake

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) ne može da predstavlja sve Bošnjake i nikada nije, poručio je generalni sekretar Socijademokratske partije (SDP) Adis Balota.

BS je prihvatila predlog da uđe u 44. Vladu u kojoj će, kako je najavljeno, dobiti mjesto potpredsjednika i pet resora.

Balota je u kazao da u novembru ističe zakonski rok za funkcionere BS-a koji primaju 12 plata, pa je, kako je naveo, potrebno da se ljudi zaposle.

“BS može da predstavlja 21.423 glasača i nikoga više! Teza da BS zastupa nacionalne interese Bošnjaka je manipulatorska i štetna“, istakao je Balota.

Prema njegovim riječima, BS postaje marioneta Demokratskog fronta i koalicioni partner Marka Kovačevića i Daria Vraneša.

„BS je izabrala da se između majki Srebrnice i Mandića, nakloni Dodikovoj Crnoj Gori”, kazao je Balota.

BS je, kako je naveo, izabrala Vladu u kojoj nema Crnogoraca.

“Da li ste gospodo iz BS svjesni postupaka? Sjetite se SDP i LSCG koji su 1991. godine stali u zaštitu nacionalnih manjina u Crnoj Gori, bez obzira na cijenu”, poručio je Balota.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS