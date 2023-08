Babović: Poražavajuće da oni koji su spašavali živote tokom pandemije ostaju bez posla

Podgorica, (MINA) – Ljudi koji su tokom pandemije koronavirusa bili spremni da se žrtvuju spašavajući živote drugih, sada su prinuđeni da razmišljaju o svojoj i egzistenciji svojih porodica, kazao je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva Crne Gore (SSZCG) Mihailo Babović, dodajući da je to moralni poraz zdravstvenog sistema i cijelog društva.

Babović je agenciji MINA, upitan da prokomentariše to što Dom zdravlja Podgorica neće produžiti ugovore sa 25 medicinskih sestara i tehničara koji su zaposleni tokom pandemije, kazao da je crnogorski zdravstveni sistem, nažalost, posljednjih decenija žrtva politike, koja nema jasnu viziju kada je taj sistem u pitanju.

„Iz višedecenijske maglovitosti rađaju se lutanja, a sada i vrijeđanja onih koji su bili spremni, što im i struka nalaže, na žrtvu zarad nemoćnog, bolesnog i životno ugroženog“, rekao je Babović.

Direktor podgoričkog Doma zdravlja Danilo Jokić je agenciji MINA potvrdio da neće biti produženi ugovori sa 25 medicinskih sestara, odnosno tehničara koji su zaposleni tokom pandemije, iako se, kako je naveo, radi o dokazanim profesionalcima.

„Svi zaposleni o kojima je riječ su u periodu 2021-2022, tokom pandemije Covida i povećanog obima posla, bili primljeni u radni odnos na određeno vrijeme upravo po tom osnovu. Kako je proglašen kraj pandemije, ne postoji više zakonski osnov da im se produžavaju ugovori“, kazao je Jokić.

Kako je naveo, po važećem Aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, nema dovoljno upražnjenih radnih mjesta za sve zaposlene koji su potpisnici tih ugovora.

„S obzirom na to da, a vodeći se fer politikom kao i izbjegavanjem diskriminacije po bilo kom osnovu, odlučili smo da ne pristupimo transformaciji dijela tih ugovora“, rekao je Jokić.

Prema njegovim riječima, riječ je o 25 tehničara sa srednjom i visokom medicinskom školom, čiji ugovori ističu u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra.

Na pitanje da li u toj zdravstvenoj ustanovi imaju dovoljno tog kadra, i da li planiraju da raspišu novi konkurs, Jokić je odgovorio da je Dom zdravlja Glavnog grada veliki sistem i da, u pojedim službama, fali kvalitetan, podmlađen medicinski kadar.

„Kao što sam već naglasio, Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji imamo upražnjenih mjesta u nekim službama, ali, nažalost, ne za sve ove dokazane profesionalce kojima ističu ugovori. Naravno da će biti konkursi, ali i u službama koje iziskuju naporan terenski rad, što dio zdravstvenih radnika izbjegava“, kazao je Jokić.

Upitan da li će medicinske sestre i tehničari koji ostaju bez posla imati prednost na tim konkursima, on je rekao da je to u interesu Doma zdravlja.

„Pa će zaposleni kojima se ne produžavaju ugovori, a velika većina od njih su se dokazali kao profesionalci i pokazali svoju požrtvovanost i odgovornost, imati prednost da budu dio kolektiva Doma zdravlja, na zakonom regulisan način“, dodao je Jokić.

U Samostalnom sindikatu zdravstva smatraju da zdravstveni sistem treba urediti da bi funkcionisao, i da je pandemija COVID-19 pokazala da je to moguće.

„A sada, umjesto da pričamo o obećanih 17 odsto povećanja plate medicinskim sestrama i tehničarima, strahujemo jer je Svjetska zdravstvena organizacija zvanično ukinula pandemiju. Nije valjda trebalo da se molimo da pandemija potraje da bismo hranili svoje familije“, kazao je Babović.

Na pitanje da li je humano da oni koji su pružili maksimum u najtežem periodu za crnogorsko zdravstvo budu tretirani na takav način, Babović je rekao da je to moralni poraz zdravstvenog sistema i cijelog društva.

„Ljudi koji su bili spremni da se žrtvuju u misiji spašavanja drugih, sada razmišljaju o svojoj i egzistenciji svojih familija, što predstavlja naš poraz. Ako sistematizacije ne prepoznaju te ljude, moramo ih mi prepoznati, jer su sa nama bili i ostali spremni na žrtvu“, istakao je Babović

Upitan da li se neko od medicinskih sestara i tehničara kojima prestaje radni odnos obratio Sindikatu za pomoć, on je rekao da nije.

„Ali se sada ja obraćam njima, da imaju mene i SSZCG. Više nije bitno ko je predsjednik bilo kog sistema, sada moramo pokazati odlučnost, solidarnost, i da je sindikalizam živ u Crnoj Gori“, poručio je Babović.

On je rekao da će o svim ovim dešavanjima informisati Evropsku asocijaciju sindikata (EPSU), čiji je SSZCG član.

Babović je podsjetio da je EPSU, u vrijeme pandemije, pokrenula kampanju pod sloganom „Aplauzi nijesu dovoljni“.

„Ako se sjećate, i kod nas su tada aplaudirali zdravstvenim radnicima, a šta rade sad“, dodao je Babović.

