ASK: Novi upad SPO u naše prostorije

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) ponovo su danas upali prostorije Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da traže dokaze kako bi opravdali svoju brutalnost, saopšteno je iz ASK-a.

Iz Agencije su rekli da se nije dugo čekao odgovor Specijalnog državnog tužilaštva nakon odluke Upravnog suda da poništi rješenje budžetskih inspektori u vezi sa varijabilama direktorice ASK-a Jelene Perović.

“Odluka koju su očigledno ministar finansija i glavni specijalni tužilac shvatili kao ponižavajuću, izazvala je novi upad SPO u prostorije ASK-a, da i danas, nakon više od dva mjeseca, traže dokaze kako bi opravdali svoju brutalnost”, navodi se u saopštenju.

Iz ASK-a su istakli da je sva dokumentacija javno dostupna.

“Dokumentacija bi bila dostavljena na traženje SDT- a kao i do sada, ali tako ne bi „sijali strah i vršili pritisak“”, dodali su iz ASK-a.

