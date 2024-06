Arhus karavan kreće u ponedjeljak iz Pljevalja

Podgorica, (MINA) – Arhus karavan, tokom kojeg će predstavnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT), Eko fonda i Agencije za zaštitu životne sredine, organizovati prezentacije i edukacije sa ciljem promocije novog Zakona o upravljanju otpadom, kreće u ponedjeljak iz opštine Pljevlja.

Arhus karavan pokrenulo je MERT, u saradnji sa Eko fondom, Agencijom za zaštitu životne sredine i Arhus centrima iz Podgorice, Berana, Nikšića i Kolašina.

Iz MERT-a je saopšteno da će karavan trajati dvije sedmice, tokom kojih je planirano da se obiđe svih 25 opština u Crnoj Gori.

“U svakoj opštini, predstavnici Ministarstva, Eko fonda i Agencije će održati prezentacije i edukacije sa ciljem promocije novog Zakona o upravljanju otpadom, edukacije svakog pojedinca o pravilnom upravljanju otpadom, predstavljanja novina u Zakonu, te razmjene mišljenja sa građanima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj MERT-a, s obzirom na to da je u organizaciji ovog projekta učestvovao svaki zaposleni, počev od službenika pa do resornog ministra Vladimira Martinovića, da Arhus karavan uspješno realizuju u svakoj crnogorskoj opštini.

“Opštine informišu svoje građane, privredna društva i nevladine organizacije o karavanu, kako bi svi zainteresovani mogli da prisustvuju i uzmu učešće. Na prezentacijama i edukacijama, prisutni će imati priliku da postave pitanja i dobiju odgovore od stručnjaka iz oblasti upravljanja otpadom”, kaže se u saopštenju.

Iz MERT-a su istakli da ovaj projekat takođe pokazuje odličnu saradnju Ministarstva sa lokalnim samoupravama koje su pokazale veliku zainteresovanost za Arhus karavan i aktivno učestvovale u njegovoj organizaciji.

“Arhus karavan predstavlja važan korak ka boljoj informisanosti i edukaciji građana o zaštiti životne sredine, čime se u praksi sprovode principi Arhuske konvencije”, poručili su iz MERT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS