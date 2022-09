Anđušić: Skupština nema ovlašćenje da smjenjuje predsjednika države

Podgorica, (MINA) – Skupština nema ovlašćenje da smjenjuje predsjednika države, već njegove poteze cijeni Ustavni sud, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić, dodajući da nema svrhe objašnjavati to klasičnim diletantima.

Anđušić je kazao da, kada su saznali da je neminovno održavanje vanrednih izbora, u DPS-u nijesu ni pretpostavljali da će među njihovim oponentima zavladati baš toliki strah.

“Međutim, kako se ispostavilo, oni ne samo što na sve načine pokušavaju pobjeći od suda građana, već još jednom izvode očajničku tačku, šibicarski blef nedostojan i politike na nivou mjesne zajednice, viđen već toliko puta”, naveo je Anđušić u saopštenju.

Kako je kazao, grupa vječitih gubitnika, kao i prošle godine, opet inicira smjenu predsjednika države i, već po navici, poziva se na Ustav.

Anđušić je rekao da bi, da nijesu u pitanju “neznalice i potpuno neuki ljudi, koje je silom prilika, u nedostatku sposobnijih, zapalo da se pitaju u strankama koje vode”, onda imalo svrhe objašnjavati im da Ustav nije prekršen.

“Da nijesu u pitanju klasični diletanti, onda bi imalo svrhe i pojasniti im elementarnu stvar – da Skupština nema ovlašćenje da smjenjuje predsjednika države, već da njegove poteze cijeni Ustavni sud”, kazao je Anđušić.

Prema njegovim riječima, da nijesu u pitanju “neodgovorni populisti i neznaveni marginalci”, onda bi imalo svrhe podsjetiti ih da su upravo sopstvenim činjenjem na urušavanju sistema doveli do toga da Crna Gora više nema ni funkcionalan Ustavni sud.

Anđušić je kazao da nema potrebe pojašnjavati bili šta, kako je riječ o “frustriranim i neostvarenim luzerima i politički impotentnim akterima, svjesnim podrške koju Đukanović ima”.

“Tek koaliciju putinofila i marginalaca sa ivice cenzusa čekamo 30. septembra – čisto da vidimo ko smije pred građane, a kome je jedino što umije i zna – bježanija”, dodao je Anđušić.

