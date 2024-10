AMU i OEBS pokreću kampanju o medijskoj pismenosti za odrasle

Podgorica, (MINA) – Agencija za audiovizuelne medijske usluge (AMU) i Misija OEBS-a u Crnoj Gori objavili su priručnik o internetu i društvenim mrežama čiji je cilj povećanje nivoa medijske i digitalne pismenosti među starijom populacijom, saopšteno je iz AMU-a.

Navodi se da, posvećeni snaženju medijske pismenosti među odraslom populacijom, AMU i Misija OEBS-a u Crnoj Gori objavljuju „Vodič za srebrne surfere – Priručnik o internetu i društvenim mrežama za treću životnu dob“.

“Cilj ovog priručnika je povećanje nivoa medijske i digitalne pismenosti među starijom populacijom, kao i pružanje podrške za sigurno i odgovorno korišćenje interneta i društvenih mreža”, kaže se u saopštenju.

Iz AMU-a su objasnili da se termin „srebrni surferi“ često koristi za opisivanje pripadnika starije populacije koji su zakoračili u digitalni svijet i aktivno koriste internet i tehnologiju.

“Ovaj izraz ukazuje na promjenu percepcije o starijim osobama i tehnologiji, naglašavajući njihovu sposobnost da se prilagode novim alatima i koriste ih za komunikaciju, informisanje i zabavu”, naveli su iz AMU-a.

Kako su rekli, Vodič pruža korisne savjete, alate i resurse i obuhvata ključne aspekte savremene medijske pismenosti, počevši od razlike između tradicionalnih i novih medija, do savjeta o korišćenju pametnih telefona, društvenih mreža i komunikacionih aplikacija.

Navodi se da su u Vodiču i uputstva o prepoznavanju prevara, lažnih oglasa i dezinformacija na internetu, kao i upozorenja o opasnostima poput internet trolova i manipulacije sadržajem putem montiranih fotografija, audio i video snimaka.

“Korisnici ovog Vodiča će imati priliku da nauče kako da bezbjedno koriste društvene mreže I prepoznaju oglasne i marketinške tehnike u medijima, kao i smjernice za pronalaženje provjerenih izvora”, kaže se u saopštenju.

Ističe da postoje i vježbe i zadaci za unapređenje digitalnih vještina, kao i mali rječnik pojmova koji objašnjava terminologiju vezanu za nove medije.

Iz AMU-a su rekli da to čini priručnik sveobuhvatnim resursom za sve koji žele postati medijski i digitalno pismeni.

Oni su zahvalili Agenciji za elektroničke medije Hrvatske na ustupanju Vodiča, čiji su autori Tomislav Levak i Nefreteta Zekić Eberhar.

Navodi se da je izdavanje Vodiča prodržala i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, koja je obezbijedila njegovo štampanje.

“Agencija će, kroz namjenski planirane promotivne aktivnosti, Vodič ponuditi zainteresovanoj javnosti, s posebnim fokusom na stariju populaciju, dok se svi koji su zainteresovani za preuzimanje ovog Vodiča mogu obratiti Agenciji putem društvenih mreža”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Vodič predstavlja uvod u TV kampanju i kampanju na društvenim mrežama sa kojom će uskoro krenuti, uz uspostavljanje SOS linije koja će biti na raspolaganju svima.

“SOS linija ima za cilj da pruži direktnu podršku prvenstveno starijim korisnicima, omogućavajući im da postavljaju pitanja i dobiju savjete o odgovornom konzumiranju medijskog sadržaja, kao i sigurnom korišćenju interneta i društvenih mreža”, navodi se u saopštenju.

