Alimentacioni fond isplatio više od 37,5 hiljada EUR za 178 djece

Podgorica, (MINA) – Alimentacioni fond isplatio je više od 37,5 hiljada na osnovu 178 rješenja centara za socijalni rad kojima je priznato pravo na privremeno izdržavanje djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je ukupnog iznosa, na ime privremenog izdržavanja isplaćeno preko 36,8 hiljada EUR, dok je na ime troškova izvršnog postupka isplaćeno 677 EUR.

Kada je u pitanju struktura po opštinama, iz Ministarstva su rekli da se najveći broj odnosi na rješenja Centra za socijalni rad Podgorica 54, Nikšić 29, Budva 18, Danilovgrad 14, Bar 12, Bijelo Polje deset, Mojkovac devet.

Centar za socijalni rad Herceg Novi i Pljevlja izdali su po osam rješenja, Kotor šest, Ulcinj četiri, Golubovci dva, Berane, Cetinje, Plav i Andrijevica po jedno rješenje.

Iz Ministarstva su kazali da je privremeno izdržavanje isplaćeno za 199 djece.

Za uzrast do pet godina isplaćeno je za sedmoro djece, za uzrast od šest do 13 godina za 108 djece i za uzrast od 14 do 18 godina isplaćen je iznos za 84 djeteta.

“Kada je riječ o strukturi po polu roditelja, koji su kao zakonski zastupnici djece podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje, a čijoj je djeci isplaćeno privremeno izdržavanje, očeva je ukupno 27 ili 20 odsto, a majki 106 ili 80 odsto”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Alimentacioni fond je, takođe, nakon isplate u decembru prošle godine, donio 166 rješenje o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja kojima su obavezani dužnici izdržavanja da vrate isplaćeni iznos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS