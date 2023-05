Aerodromi u Podgorici i Tivtu dobili prijeteće poruke, saobraćaj nije obustavljen

Podgorica, (MINA) – Aerodromi u Podgorici i Tivtu jutros su dobili određene prijetnje telefonskim putem, nakon čega su bezbjednosne provjere pojačane, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz te kompanije su kazali da je u Podgorici jedan avion vraćen na dodatnu kontrolu.

“Saobraćaj, međutim, za sad, nije obustavljen ni u Podgorici, ni u Tivtu”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da će u slučaju novih važnih informacija, ACG o njima informisati javnost.

Iz Uprave policije su prethodno kazali da su njihovi službenici obaviješteni od osoblja aerodroma da su im upućena dva telefonska poziva, sa broja iz inostranstva, prijeteće sadržine u odnosu na bezbjednost vazduhoplova.

“Uprava policije u skladu sa utvrđenim procedurama preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost blagovremno biti obaviještena”, navodi se u saopštenju.

