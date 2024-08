Adžić: Umjesto dvije hiljade ljudi, ministar će sam birati direktore

Podgorica, (MINA) – Direktore škola je, do izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, biralo više od dvije hiljade članova školskih odbora, a sada to radi isključivo ministar, kazao je poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić.

On je rekao da u Crnoj Gori ima oko 400 predškolskih, osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova, kao i ustanova za obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Adžić je naveo da svaka od tih ustanova ima školske/upravne odbore, koji čine dva predstavnika Ministarstva, odnosno dva predstavnika Opštine za ustanove čiji je osnivač Opština, dva predstavnika zaposlenih i jedan roditelja.

“Odnosno, iz oblasti stručnog obrazovanja dva predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika Opštine za ustanove čiji je osnivač Opština i po jedan predstavnik socijalnih partnera i roditelja”, istakao je Adžić.

Kako je saopšteno iz GP URA, on je rekao da je, do izmjena Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, preko dvije hiljade članova školskih/upravnih odbora, među kojima su predstavnici Ministarstva, opština, zaposlenih, roditelja i socijalnih partnera, biralo direktore škola, a da sada to radi isključivo ministar/ka.

“(Milojko) Spajić, (Vasilije) Čarapić, (Anđela) Jakšić Stojanović i ostala družina hoće da nas ubijede da je to transparentnije, profesionalnije i sa manjim političkim uticajem, da je jedan pametniji, upućeniji i znaveniji od preko dvije hiljade”, naveo je Adžić.

On je kazao da ta “prevara” može proći “taster” poslanicima, ali ne može poštenim građanima.

“Što će se sigurno ispostaviti 29. septembra kad izađu na birališta”, dodao je Adžić.

