Adžić: Spremni smo za izbore, podržaćemo deblokadu institucija

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA spreman je za izbore, a do tada će podržati svaki dogovor oko deblokade institucija, poručio je potpredsjednik te stranke Filip Adžić.

„Spremni smo za izbore, do tada podržaćemo svaki dogovor oko deblokade institucija – Sudskog savjeta, Ustavnog suda, vrhovnog državnog tužioca“, naveo je Adžić na Tviteru /Twitter/.

Prema njegovim riječima, u GP URA nemaju ništa protiv nove vlade.

„Ukoliko je opcija nova vlada, nemamo ništa protiv, ali je mora sastaviti većina (Milo Đukanović, Aleksa Bečić, Damir Šehović i Raško Konjević) koja je dogovorila rušenje prethodne“, precizirao je Adžić.

