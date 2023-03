Adžić: MUP će zahtijevati strože kontrole i jače bezbjednosne mjere

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), u cilju povećanja bezbjednosti, nastaviće intenzivnu zaštitu i zahtijevaće strože kontrole i jače bezbjednosne mjere u svim institucijama, naročito onim zaduženima za sprovođenje pravde, rekao je ministar MUP-a Filip Adžić.

U eksploziji koja se oko 11 sati i 35 minuta dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula jedna osoba, a osam ljudi je povrijeđeno.

Adžić je kazao da će država uraditi sve kako bi osigurala bezbjednost svih građana i institucija, naročito onih zaduženih za sprovođenje pravde.

On je povrijeđenima, u kako je rekao, bezumnom činu, poželio da se što prije oporave i vrate svakodnevnim aktivnostima.

“Ovakvi izolovani slučajevi nam nanovo ukazuju koliko je važno da svakodnevno unapređujemo sektor bezbjednosti, ali i da ga još više uvezujemo sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama”, naveo je Adžić u objavi na Faejsbuku /Facebook/.

On je rekao da treba istaći da su izlaskom na lice mjesta i vršenjem uviđajnih radnji službenici Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva utvrdili da je lice odmah pri ulasku u zgradu, a prije kontrole, aktiviralo eksplozivnu napravu, sakrivenu ispod jakne i time sebi oduzelo zivot i nanijelo povrede zaposlenima i građanima.

Adžić je rekao da problem obezbjeđenja sudova i tužilaštava datira deceniju unazad kada je zakonom predviđeno da te ustanove ne obezbjeđuje policija već da sami organizuju obezbjeđenje svojih objekata.

“Ipak, MUP će u cilju povećanja bezbjednosti nastaviti intenzivnu zaštitu i zahtijevaćemo strože kontrole i jače bezbjednosne mjere”, poručio je on.

Adžić je najavio da će se tim povodom baviti Vlada, a u narednim danima sastaće se i Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS