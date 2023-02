Adžić i Kalkavan ispratili crnogorski tim za traganje i spašavanje

Podgorica, (MINA) – Članovi crnogorskog tima za traganje i spašavanje iz ruševina otputovali su večeras u Tursku, kako bi pomogli u saniranju posljedica razornog zemljotresa.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je, na konferenciji za novinare koja je večeras održana u prostorijama Nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje, izrazio poštovanje članovima tima, koji pred sobom imaju zahtjevan, ali human zadatak.

“Ne sumnjam da ćete i ovaj put pokazati obučenost i hrabrost i na ovaj način potvrditi da Crna Gora stoji uz prijateljski narod Turske”, kazao je Adžić.

Ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan zahvalio je timu, ali i svima onima koji u ovim teškim trenucima iskazuju solidarnost, što predstavlja utjehu u velikoj tragediji.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su da su Adžić i Kalkavan poželjeli uspjeh članovima crnogorskog tima za traganje i spašavanje, uvjereni da će dati veliki doprinos u saniranju posljedica zemljotresa.

Tim čine 18 pripadnika lokalnih službi zaštite i spašavanja iz crnogorskih opština i pet predstavnika Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, a vođa tima je Milan Radović.

Vlada Crne Gore na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku o upućivanju tima za traganje i spašavanje iz ruševina u Tursku.

