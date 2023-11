Adžić: Hapšenja pokazatelj nezavisnosti institucija koje smo ostavili

Podgorica, (MINA) – Hapšenje funkcionera premijera Milojka Spajića, osam dana nakon imenovanja, pokazatelj su funkcionalnosti i nezavisnosti institucija koje su ostavljene, rekao je bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Policija je danas uhapsila glavnu inspektorku za poljoprivredu, vino i ribarstvo i sekretarku u Ministarstvu poljoprivrede Draganu Kandić Perović i još tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja i primanje mita.

“Hapšenje Spajićevih funkcionera osam dana nakon imenovanja pokazatelj su funkcionalnosti i nezavisnosti institucija koje smo ostavili”, naveo je Adžić na društvenoj mreži X.

On je kazao da daju punu podršku tužilaštvu i policiji u finalizaciji višemjesečnih aktivnosti kao i podsticaj za realizaciju novih slučajeva protiv mafije.

