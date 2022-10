Adžić: Gradimo pravednu državu, nema povlašćenih

Podgorica, (MINA) – Akcija Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja pokazatelj su nulte tolerancije institucija na svaki pokušaj šverca, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je, povodom večerašnje akcije u kojoj je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su bile u organizovanom lancu krijumčarenja cigareta, poručio da nema povlašćenih.

“Gradimo sistem i pravednu državu u kojoj zakon važi jednako za sve. Nema povlašćenih”, naveo je Adžić na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS