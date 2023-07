Abazović zatražio pomoć FBI-a u rasvjetljavanju ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović zatražio je od američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) pomoć u rasvjetljavanju ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.

Abazović je, u pismu državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Entoniju Blinkenu, zahvalio na prijateljskoj saradnji i neprocjenjivom doprinosu koji, kako je naveo, kontinuirano pružaju Crnoj Gori u suočavanju sa brojnim izazovima u procesu sprovođenja reformi.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je naveo da cijeni strpljenje i iskrenu posvećenost zajedničkom ostvarenju misije kakva je pravedna, prosperitetna i evropska Crna Gora.

On je kazao da je Crnoj Gori potrebna “nemjerljiva pomoć SAD-a, svjesni činjenice da se naša država i društvo moraju suočiti sa prošlošću”.

“I takođe svjesni naše dužnosti da damo odgovore na ozbiljne i mračne događaje iz prošlosti”, dodao je Abazović.

Najtamniju sjenku na vladavinu prava u Crnoj Gori, kako je kazao Abazović, baca nerasvijetljeno ubistvo Jovanovića, počinjeno 27. maja 2004. godine.

Abazović je naveo da je rasvjetljavanje tog, za Crnu Goru nezapamćenog zločina, prioritet nad prioritetima crnogorske Vlade.

“Iako neskromno, bitno je naglasiti da je na inicijativu Vlade ubistvo Jovanovića već određeno vrijeme ponovo u fokusu domaćih istražnih organa, tačnije od momenta kada sam preuzeo dužnost potpredsjednika Vlade i koordinatora bezbjednosnih službi”, rekao je Abazović.

Abazović je u pismu naveo da, imajući u vidu opšti interes sprovođenja pravde i obezbjeđenja pune slobode izražavanja i vladavine prava u Crnoj Gori, očekuje i u tom slučaju nesebičnu pomoć i pruženu ruku saradnje.

On je rekao i da je Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, obavijestila Vladu, kao svog osnivača, o zaključcima sa sastanka sa predstavnicima Ambasade SAD-a u Podgorici gdje se ističe da saradnja sa američkim državnim institucijama može biti ostvarena redovnim kanalima međudržavne operativne i pravne pomoći.

„Smatramo da bi najveći doprinos u rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića pružili eksperti FBI-a, te koristim priliku da Vas pozovem da razmotrite mogućnost uspostavljanja saradnje u konkretnom slučaju između crnogorskih istražnih organa i FBI”, kazao je Abazović.

On je rekao da izazovna vremena zahtijevaju predan i mukotrpan rad.

“Pa se nadamo da će naša saradnja biti dugovječna i sve plodonosnija”, dodao je Abazović i zahvalio SAD što, kako je naveo, u Crnoj Gori vide pouzdanog partnera i prijatelja.

