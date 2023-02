Abazović: Više nema šale sa državom

Podgorica, (MINA) – Rušenje nelegalnih objekata u koritu rijeke Morače doprinos je borbi protiv korupcije i organizovanog krminala kao i borbi za zaštitu prostora i ekološku državu, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je rekao da je “svaki vid mafije već napadnut”.

Abazović je naveo da je bilo određenih opstrukcija i “javašluka” u prethodnom periodu, i da staju tome na kraj.

“Ako bude trebalo cijela Vlada će biti na svakoj lokaciji gdje nešto treba da se sruši, sravni sa zemljom”, kazao je Abazović.

On je rekao da svakom građaninu treba da bude jasno da su izvučene stotine miliona EUR, da je dovedeno u pitanje vodosnabdijevanje primorja u toku turističke sezone i uništena priroda.

Abazović je kazao da se sve radilo bez koncesija i da nijedan od tih objekata nije upisan u katastar.

“Ovako više ne može. To je poruka koju smo htjeli jutros da pošaljemo”, naveo je Abazović.

On je kazao da je jutrošnja akcija doprinos borbi protiv korupcije i organizovanog krminala, kao i borbi za zaštitu prostora i ekološke države, turističke sezone i ekonomske interese države.

Abazović je, upitan da prokomentariše to što su zastupnici jedne kompanije najavili tužbe jer tvrde da ne postoji nijedan papir kojim se dozvoljava rušenje, rekao da to očekuje i da je spreman.

“Gdje god se pljačka država, pojave se dva čovjeka, jedan je i jutros bio tu. Sa zadovoljstvom čekamo tužbu, idemo na sud”, kazao je Abazović.

On je poručio da država neće biti u defanzivi.

“Neka sud na kraju odluči”, kazao je Abazović, navodeći da vlasnici objekata treba da odgovaraju i nadokande štetu veću od 50 miliona EUR.

Abazović je ocijenio da je i Glavni grad odgovoran.

“Nema više igre, mi smo svakoga identifikovali imenom i prezimenom. Crnu Goru, dok je 43. Vlade, niko neće poniziti, ni onaj što je vlasnik trajekta, ni Montenegro petrola, ni Cijevne komerc”, naveo je Abazović.

On je rekao da je “deset ljudi dovelo u pitanje vodosnabdijevanje za milion turista u toku turističke sezone”.

“Alternative mogu da traže po zakonu, ovdje više eksploatacije nema”, istakao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost zajedničkog kandidata Socijalističke narodne partije i URA-e za predsjednika Crne Gore, kazao da još nijesu zasijedali organi URA-e.

“Svakodnevno sam u komunikaciji sa (Vladimirom) Jokovićem. Ne bih ni tu varijantu isključio. Vidjećemo šta će biti”, rekao je Abazović.

On je poručio da građani ne treba puno da se opterećuju oko predsjedničkih izbora.

“Najvažnije je da dobijemo novog predsjednika”, naveo je Abazović.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović kazala je da danas nastavljaju sa aktivnostima usmjerenim na sprečavanje nelegalne eksploatacije šljunka i uklanjanje bespravnih objekata.

“Sve protivzakonite aktivnosti ćemo suzbiti. Uspjeli smo da proglašenjem javnog intersa stvorimo pravni osnov da krenemo u ove aktivnosti. Imamo sve pravne mehanizme u rukama”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je najavila da će i u drugim opštinama biti rušenja nelagnih objekata.

“Što se tiče ekološke komponente, već uveliko razrađujemo projekat sanacije. Odmah nakon uklanjanja objekata, krećemo u sanaciju”, rekla je Novaković Đurović.

Ona je kazala da vjeruje da će te aktivnosti doprinijeti da se stanje na vodoizvorištu Bolje sestre poboljša.

