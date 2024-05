Kujudžiću zlato na Kupu nacija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Vasilije Kujundžić osvojio je zlatnu medalju na međunarodnom turniru Kup nacija u Vrbasu.

Junior Budve savladao je danas u finalnom meču kategorije preko 80 kilograma Gabrijela Makića iz Srbije.

Nastup u finalu izborio je jučerašnjpm pobjedom protiv Ajdamira Sajitbeka iz Kazahstana.

Kujundžiću je na turniru vodio trener Boško Drašković.

Turnir u Vrbasu bio mu je u sklopu priprema za juiorsko prvenstvo Evrope, koje ga očekuje krajem juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS