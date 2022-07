Abazović: Uz podršku evropskih partnera gradimo stabilniju Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Zasijedanje Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje u Crnoj Gori veliki je podstrek za državu da nastavi još brže evropskim putem, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je visokom predstavniku Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozepu Borelju, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, poželio dobrodošlicu u, kako je naveo, prvu narednu članicu Unije.

„Uz podršku naših evropskih partnera gradimo stabilniju i prosperitetniju Crnu Goru“, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, kako je podsjetio, prvi put zasijeda u Crnoj Gori.

„Veliki podstrek za Crnu Goru da nastavi još brže evropskim putem“, naveo je Abazović.

