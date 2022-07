Abazović: Svako ko želi da sruši Vladu, želi da udalji Crnu Goru od EU

Podgorica, (MINA) – Svako ko želi da srušu Vladu, želi da udalji Crnu Goru od Evropske unije (EU), poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, nakon sastanka predstavnika parlamentarne većine, kazao da taj sastanak još traje i da ga dijalog uvijek raduje.

“Ne mislim da smo nešto pametniji poslije današnjeg sastanka, ali u svakom slučaju dijalog raduje. Ostajem pri stavu da ovo nije tema koja treba da preokupira pažnju javnosti”, rekao je Abazović.

Upitan jesu li Demokratska partija socijalista (DPS) i Socijaldemokratska partija (SDP) rekle da će uskratiti podršku, Abazović je kazao da to nije saopšteno na sastanku.

Prema njegovim riječima, sastanak je bio korektan.

“Može Vlada da se sruši, ali onda se ruše evropski snovi. Svako ko želi da sruši Vladu, želi da udalji Crnu Goru od EU”, rekao je Abazović.

Na pitanje da li će temeljni ugovor sjutra biti tema i može li dovesti u pitanje opstanak Vlade, Abazović je kazao da je moguće da se ide prema tom scenariju.

“Dnevni red je jasan, želim da čujem sve ministre i ako može u nekoj racionalnoj atmosferi da se riješi ovo pitanja”, rekao je Abazović.

On je kazao da je u sred turističke sezone žalosno da se Crna Gora ovoliko bavi crkvenim pitanjem.

“Niko dobronamjeran u Crnoj Gori ne želi destabilizaciju, i niko u međunarodnoj zajednici”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, premijer i Vlada neće podsticati tu destabilizaciju.

“Ja volim demokratske forme, i ova Vlada je izraz te demokratske forme”, dodao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS