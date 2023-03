Abazović: SDT da kaže ko je pustio Belivuka u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da saopšti ko je u Crnu Goru pustio Veljka Belivuka, koji je u Srbiji otužen za teška ubistva, otmice i dilovanje droge.

Abazović je, upitan da li očekuje hapšenje bivšeg šefa Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Zorana Lazovića, odgovorio da ništa ne najavljuje niti očekuje, kao i da se ne miješa u rad SDT-a ili bilo kojeg tužilaštva.

“Osim na način kada branim javni interes. Postavljam opet pitanje – ko je pustio Belivuka u Crnu Goru? Neka nam kaže SDT – ko je uzeo predmet da bi ga upropastio”, rekao je Abazović novinarima, nakon potpisivanja ugovora o izgradnji bulevara na magistralnom putu M-1, dionica aerodrom Tivat – Jaz.

On je kazao da je za njega stvar jasna ali da to pita zbog javnosti.

“Jesu li tada procesuirali dva policajca koji su rekli ko je? Šta se desilo? Uzeo je (bivši glavni specijalni tužilac Milivoje) Katnić predmet i, kao i sve ostale, stavio u fioku ili možda odbacio”, naveo je Abazović.

Abazović je kazao i da on nije organ koji može da preduzima dalje mjere.

“Samo neka kažu imenom i prezimenom ko je to uradio. Uopšte ne aludiram na Zorana Lazovića ni na bilo koga. Ako ćute i neće da kažu ko je, onda moram nekako da se uključim, mislim da je to javni interes”, naveo je Abazović.

On je rekao da će biti “mnogo interesantnih stvari u narednom periodu”.

“Nadam se da ćemo kao društvo da sačuvamo energiju koja postoji i spremost da se obračunamo sa organizovanim kriminalom”, dodao je Abazović.

Upitan da li je ostavka direktora Uprave policije Zorana Brđanina zahtjev EUROPOL-a, Abazović je odgovorio da su mnogo energije potrošili da bi došli do trenutnog stadijuma.

“I sada ne možemo da zbog bilo koga, ovo nije ad nominem, da dovedemo tu situaciju u pitanje ni zbog politike ili ljudi unutar sistema”, rekao je Abazović.

On je kazao da su njihova očekivanja od EUROPOL-a ogromna u narednom periodu.

“Ovo je vrh ledenog brijega, neki prvi talas materijala koji je došao – koliko će biti u buduće ne znam ali to je ogromna dokumentacija”, dodao je Abazović.

On je rekao da EUROPOL nije počeo da radi prije pola godine, dodajući da su u toj organizaciji u jednom trenutnku shvatili da u Crnoj Gori postoje ljudi koji insistiraju na ostvarivanu pravde.

“I žele da pruže asistenciju u tome. Ovo se ne odnosi na direktora policije ali se odnosi na procese koji će se desiti”, saopštio je Abazović.

