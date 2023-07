Abazović: Proces proširenja se mora oživjeti

Podgorica, (MINA) – Proces proširenja Evropske unije (EU) mora se oživjeti, poručio je premijer Crne Gore Dritan Abazović nakon neformalnog sastanka lidera Zapadnog Balkana koji je održan danas u Tirani.

Abazović je rekoa da je sastanak, kojem je prisustvovao i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, bio vrlo uspješan kao i da su razgovarali uoči samita Berlinskog procesa koji će biti održan u oktobru.

“Cilj je da zajednički uradimo sve kako bi cijelu regiju unaprijedili tako da brže završavamo svoje obaveze, ali isto tako da budemo nagrađeni za svoj rad, ukoliko budemo uspješni”, naveo je Abazović.

On je kazao da su najviše razgovarali o krucijalnim stvarima za građane, odnosno kako da dođu do novih projekata i ideja o takozvanim “IPA plus”, dodatnim fondovima koje je pomenula i predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

Abazović je ocijenio da bi svi trebalo da budu posvećeni kako bi iskoristili taj konkretan momenat.

“Mora se oživjeti proces proširenja. Crna Gora ima poziciju koja je, čini mi se, bolja od drugih zemalja regiona. Ipak, nezavisno od toga treba da dođemo do fondova, ali moramo završavati i domaće zadatke”, istakao je Abazović.

On je rekao je da se nada da će novi saziv parlamenta biti efikasan i da će ispratiti sve aktivnosti Vlade.

“I da u tom kontekstu svi možemo na kraju ove godine, ipak i pored nekih političkih situacija, koje nijesu zavisile od nas, budemo zadovoljni”,dodao je Abazović-

On je rekao da, ukoliko države regiona naprave dobru pripremu do kraja godine, na Samitu u Briselu može da dođe do nove metodologije koja bi podrazumijevala i dodatne fondove.

Abazović je dodao da je sve uslovljeno završavanjem konkretnih zadataka kod kuće.

“Mislim da možemo da uspijemo, vrlo sam optimističan. Samo treba imati jedinstvo svih političkih aktera u Crnoj Gori da nekoliko stvari koje su čekale u prethodnom periodu budu završene. Samim tim došli bi u sitaciju da lakše dolazimo do fondova i rješavamo goruće infrastrukturne probleme”, zaključio je Abazović.

