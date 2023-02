Abazović: Predlog zakona o oduzimanju imovine održiv

Podgorica, (MINA) – Izmjene i dopune Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djetnošču, koje je Vlada predložila, su održive i primjenjive za Crnu Goru, kazao je premijer Dritan Abazović.

Na sjednici Skupštine danas je odlučeno da poslanici crnogorskog parlamenta neće raspravljati o predloženim zakonskim izmjenama.

Abazović je, na konferenciji za medije nakon sjednice, rekao da ne misli da je to poraz Vlade, i kazao da je njihova obaveza završena onog trenutka kad je zakon predat u skupštinsku proceduru.

On je kazao da Crna Gora treba da dobije antimafija zakon, kao i da je taj akt koji je predložen nešto što je sprovodivo u Crnoj Gori.

“Mislim da nekih specijalnih promjena biti neće. Nikakav problem nije da radna grupa da neke sugestije, koje ćemo, ako budu primjenjive, da inkorporiramo”, saopštio je Abazović.

On je naveo da je riječ o najvažnijem zakonu koji 43. Vlada treba da predloži.

“Želimo da damo instrumente tužilaštvu da sprovodi finansijske istrage. Na ovome su radili eksperti. I ovo rješenje moglo se unapređivati u nekom narednom periodu”, kazao je Abazović.

On je kazao da ne može da odgovori zašto neko ima potrebu da odlaže pružanje alata tužilaštvu za oduzimanje imovine.

“I to što nema opozicije je jedan odgovor. Ovo je zakon koji će da legitimiše mafiju. Zašto se ne usvaja – neka neko drugi objasni”, kazao je Abazović.

On je kazao da se kritike Evropske komisije, odnose na neku drugu stvar, budući da u EK misle da se predložene izmjene neće moći primjenjivati.

“Mi smo svoju obavezu završili, neka radna grupa vidi šta može da uradi. Mislim da je zakonsko rješenje koje smo predložili održivo”, kazao je Abazović.

On je poručio da će se Vlada boriti za svaki nelegalni EUR koji je oduzet i vratiće ga u državnu kasu.

“Molim poslanike da ulože pet odsto napora da alati odu u ruku pravde. Garantujem da je antimafija zakon koji je predložen u Crnoj Gori, bolji nego u zemljama regiona”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS