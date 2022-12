Abazović: Poziv DPS-a korak unaprijed

Podgorica, (MINA) – Poziv Demokratska partija socijalista (DPS) na sastanak na kome bi se postigao dogovor u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda je korak unaprijed, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon posjete Luci Bar, rekao da je koncept DPS-a da ne želi da učestvuje u glasanju za sudije Ustavnog suda bio pogrešan starteški pristup i da je odlično što je ta stranka spoznala grešku.

„Ako je DPS promijenio svoju strategiju onda je to korak unaprijed. Dajte da se sjutra na sastanku vidi da li će se nešto efektuirati“, rekao je Abazović.

On smatra da bi trebalo izabrati više od jednog sudije Ustavnog suda, kako bi imali neparan broj sudija koji može da donosi odluke.

„Ne znam šta znači da izaberemo jednog sudiju. Izabrali smo jednog za Sudski savjet, ali dajte da napravimo neke iskorake, da kompletiramo institucije. To je moj apel“, naveo je Abazović.

Na pitanje da li izbor samo jednog sudije Ustavnog suda može dovesti do povlačenja Zakona o predsjedniku ili određivanja datuma prijevremenih parlamentarnih izbora, Abazović je rekao da izbor sudije pomaže oko pomenutih procesa.

“Ako se izabere Ustavni sud sudija onda se Zakon o predsjedniku može urgentno poslati Ustavnom sudu. Može odmah da se razgovara o datumu prijevremenih parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim, pa samim tim taj Zakon nema veći značaj“, naveo je Abazović.

On je kazao da su, ako DPS odluči da odblokira Ustavni sud, druga pitanja manje relevantna.

