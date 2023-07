Abazović: Odnijećemo se odgovorno prema presudi u slučaju Brđanina

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore odnijeće se krajnje odgovorno prema odluci Upravnog suda u slučaju bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina, kazao je premijer Dritan Abazović.

Upravni sud u srijedu je poništio rješenje Vlade, kojim je Brđaninu utvrđen prestanak mandata direktora policije, prije isteka vremena na koje je postavljen.

“Odnijećemo se kako treba prema presudi Upravnog suda”, kazao je Abazović na konferenciji za medije, nakon sastanka sa premijerom Albanije Edijem Ramom.

Abzović je naveo da je od Vlade traženo da se otklone nedostaci u dispoziciji.

“I mi ćemo to uraditi. Generalni sekretar Vlade (Boris Marić) pripremiće dokumentaciju i donijećemo odluku”, rekao je Abazović.

On je naveo da imaju zakonski rok, kao i da će se u zakonskom roku izjasniti.

“A Upravni sud neka postupi u hiljadu predmeta koji tamo čekaju, računajući i cigare zaplijenjene u Luci Bar”, dodao je Abazović.

On je kazao da će se ponijeti krajnje odgovorno prema presudi u slučaju Brđanina.

“Poštujemo odluke suda. Ne moramo se složiti, ali ih moramo poštovati. Ponijećemo se krajnje odgovorno prema tome”, naveo je Abazović.

Abazović je, na pitanje da li se može očekivati da Brđanin bude vraćen na posao, odgovorio da se to može očekivati, “a kad to je pitanje”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS