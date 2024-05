Wild Beauty Art na Durmitoru od 6. jula do 11. avgusta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Žabljaku i na Durmitoru će se tokom jula i avgusta organizovati šesti po redu festival Wild Beauty Art.

Počevši od koncerta sevdah dive Amire Medunjanin 6. jula, pa sve do završnog koncerta KUD-a Radoje Dakić-Brko iz Žabljaka, koji će izvoditi tradicionalno Ljubikolo, smjenjivaće se dinamični i raznovrsni umjetnički i ekološki programi, koji će obuhvatiti muziku različitih žanrova, plesne performanse, pozorišne predstave, piktograme, kao i projekcije filmova, radionice, akcije čišćenja i predavanja.

“Imajući na umu zabranu Agencije za zaštitu životne sredine da se umjetnički programi održavaju pored Crnog jezera koju, čini se, samo festival WBA poštuje, i ove godine će Macan poljana poslužiti kao glavna festivalska scena na kojoj će se, pored Amire Medunjanin, sa kojom počinje ovogodišnji program, smjenjivati muzičari iz regiona kao i ansambli iz Španije, Kine i Austrije”, saopštili su iz PR službe Festivala.

U serijalu pod nazivom Ethno flavors će, u saradnji sa Summer Tango Campom iz Kolašina, nastupiti ansambl koji promoviše tango, dok će muzika i ples flamenka, u izvođenju Albe Karmone i Hesusa Gerera, biti realizovana u saradnji sa ambasadom Španije u Beogradu i Guitar Art Summer Festom iz Herceg Novog.

Planirani su i nastupi lokalnih umjetnika koji njeguju tradicionalne forme, među kojima su Pljevaljski tamburaši, frulašica Neda Nikolić, vokalni ansambl Đude iz Kolašina i mladi članovi žabljačkog KUD-a Radoje Dakić-Brko koji će izvoditi Ljubikolo, tipično za durmitorski kraj.

Pored programa za najmlađe koji se održavaju svake godine, u okviru programa Durmitor Classics kao dio crnogorske turneje i projekta Western Balkans-Young Musicans Cooperation and Advencement WB – YMusiCa podržanog od strane Evropske unije, nastupiće Simfonijski orkestar mladih Zapadnog Balkana (WBYO) sa aranžmanima popularnih pjesama iz zemalja regiona.

Planirana su i dva klavirska koncerta – jedan sa obradom čuvene sudbinske Betovenove 5. simfonije, a drugi sa Jutjen Jang, pobjednicom posljednjeg prestižnog takmičenja za mlade Čajkovski u Moskvi, koja će nastupiti u okviru balkanske turneje.

U saradnji sa ambasadom Austrije u Crnoj Gori, u okviru mini-turneje nastupiće austrijski kvartet saksofona Aureum.

Pozorišni program će obilježiti dvije predstave: Ifigenija u saradnji sa kolašinskim Centrom za kulturu, sa koproducentima NVO Korifej teatar i bjelopoljskim Centrom za kulturu, u režiji Zorana Rakočevića, i Neodustajanje, autorke Marije Medenice, u produkciji Saveza dramskih umetnika Vojvodine.

Za vizuelni program su ove godine zaduženi profesor Miloš Vujanović i novinar i književnik Vuko Martinović. Oni će sa svojim timom predstaviti ideju land arta na Durmitoru, korišćenjem piktograma inspirisanih lokalnim naslijeđem, durmitorskim legendama i elementima stećaka, koji su od 2016. godine na UNESKO listi svjetske baštine.

Trodnevni ekološki program pod nazivom Održivo ponašanje za održivu budućnost, realizuje se u saradnji sa profesorima Univerziteta Crne Gore predvođenim profesorom Radom Šarovićem. Ovaj segment će obilježiti radionice, projekcija ekoloških filmova, promocija knjiga, predavanja kao i akcije čišćenja.

Studenti iz Crne Gore i regiona imaće priliku da kroz različite aktivnosti razmjene iskustva i znanja, dok će predavači, profesori univerziteta iz Crne Gore i Srbije dati svoje osvrte na savremene prakse očuvanja prirodne sredine.

Šesti festival Wild Beauty Art održava se od 6. jula do 11. avgusta, uz pokroviteljstvo Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, uz generalno sponzorstvo kompanije One, i podršku Opštine Žabljak, Turističke organizacije Žabljak, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i drugih važnih sponzora i partnera.

Dodatne informacije o aktivnostima Festivala mogu se pronaći na internet stranici www.wildbeautyart.me i putem društvenih mreža Facebook i Instagram na @WBAfestival, odnosno #wildbeautyart.

