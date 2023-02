Abazović: Kontinuirani napredak saradnje Crne Gore i Srbije

Podgorica, (MINA) – Bilateralne odnose Crne Gore i Srbije karakteriše prijateljska i dobrosusjedska saradnja, koja u kontinuitetu napreduje u svim oblastima od obostranog interesa, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako su naveli iz Vlade na Tviteru /Twitter/, Abazović je predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić čestitao 15. februar – Dan državnosti Srbije.

“Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da naše bilateralne odnose karakteriše prijateljska i dobrosusjedska saradnja, koja u kontinuitetu napreduje u svim oblastima od obostranog interesa”, kazao je Abazović.

