Abazović: Jedno je reći da postoji rizik, a drugo da će se desiti prekid pregovora

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je jedno reći da postoji rizik da će pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) biti prekinuti, a drugo da će se to zaista desiti.

On je to kazao komentarišući izjavu ministarke vanjskih poslova Slovenije Tanje Fajon da postoji velika opasnost da pristupni pregovori Crne Gore sa EU budu zaustavljeni, ako šesti pokušaj izbora sudija Ustavnog suda ne uspije.

Abazović je apelovao da se izaberu sudije Ustavnog suda, navodeći da bi, da je bilo minimalno političke korektnosti i mudrosti, sve bilo završeno u julu.

“Ko nije htio da se to desi, neka snosi odgovornost“, kazao je Abazović novinarima nakon posjete Aerodromima.

Upitan da li misli da će Crna Gora ispuniti uslove da ne dođe do prekidanja pregovora, Abazović je rekao da se nada da hoće i da to nije stvar Vlade, već parlamenta.

„Moj je apel sa mjesta premijera, u ime svih ministara, da iskoristimo šansu i da do kraja januara, eventualno početka februara, kompletiramo Ustavni sud i napravimo veliki bust u evropskim integracijama i deblokiramo cijeli proces“, rekao je Abazović.

On je, komentarišući najave o koaliciji Demokrata, Pokreta Evropa sad i Građanskog pokreta URA, kazao da će se vidjeti kako će se odvijati politička situacija.

Na pitanje da li je bilo sastanaka između URA-e, Evrope sad i Demokrata, on je rekao da komuniciraju sa svim političkim subjektima i da će to nastaviti da rade.

„To što neki drugi subjekti nešto najavaljuju ili govore, to je pitanje za njih“, rekao je Abazović.

Upitan o najavama da bi Vlada Crne Gore mogla da počne da organizuje zajedničke sjednice sa vladama regiona, prvo Albanije i Sjeverne Makedonije, i da li je bilo nekog konkretnog dogovora povodom toga, Abazović je kazao da rade na tome.

„To se moglo realizovati i ranije da nije bilo određenih političkih turbulencija u Crnoj Gori. Mislim da je jako lijepo da to organizujemo“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, od političkih tema na tim sjednicama u fokusu bi bila zajednička evropska perpesketiva.

Upitan kakav je plan za Institut Igalo, Abazović je kazao da je vršilac dužnosti direktora Instituta Savo Marić nekoliko puta izrekao nešto što nije bila stvar sastanka.

„Ne mogu da razumijem ljude koji, uprkos želji Vlade da pomogne, žele da stvore neku atmosferu koja je suprotna“, rekao je Abazović.

On je rekao da njihova trenutna dugovanja nijesu toliko velika da idu u neku vrstu blokade.

„Učinićemo ono što je do nas da mogu da servisiraju svoje osnovne troškove, dok se ne nađe neko održivo rješenje“, naveo je on.

Abazović je kazao da pokušavaju da i preko NATO fonda pomognu, da i tu ostvare neki određeni prihod.

On je, govoreći o Meljinama, rekao da je tu situacija suprotna i da su riješili jedan veliki akutni problem.

„On nije riješen u smislu nekog trajnog rješenja, zato što je to stvar sudskog spora. Ali, koliko god je bilo priče da će se desiti neka katastrofa i da će taj dio Crne Gore ostati bez bolnice, to se nije desilo“, rekao je Abazović.

Kako je dodao, šta god bude bilo, neki akutni problem, tu je Vlada da interveniše i da ga riješi.

Abazović je kazao da nema informaciju o blokadi računa Institutu Igalo.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je kazao da je pitanje Instituta „Simo Milošević“ na stolu aktuelne Vlade, zato što nije bilo kod prethodnih.

„Stareški cilj je da se sačuva Institut i da se bavi zdravstvenim turizmom. Tražimo neke nove destinacije i otvaramo nove perspektive za revitalizaciju u tom dijelu, jer je Institut izgubio najveći dio tržišta“, rekao je Damjanović.

On je kazao Vlada neće “pustiti” Institut i da je molba izvršnom direktoru ili bordu direktora da pronađu model da se malo bolje posluje.

„Sačuvaćemo Institut, privešćemo ga namjeni. To je vrhunski interes Crne Gore da sačuva Insitut i da bude u funkciji zdravstvenog turizma“, poručio je Damjanović.

