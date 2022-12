Abazović: Isplata nadoknada za učestvovanje u gašenju požara

Podgorica, (MINA) – Vlada je potpisala dokument na osnovu kojeg će biti isplaćivane naknade vatrogascima, pripadnicima ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane, kao i dobrovoljcima vatrogasnih društava, zbog učestvovanja u gašenju požara tokom ljetnjih mjeseci, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ rekao da kreće isplata nadoknada za sve vatrogasce, policajce, vojnike i dobrovoljce koji su učestvovali u gašenju požara.

“Poštovani vatrogasci, pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane i dobrovoljci vatrogasnih društava, Vlada je potpisala dokument kojima ćete dobiti zaslužene naknade zbog vašeg herojskog čina učestvovanja u gašenju požara tokom ljetnjih mjeseci”, kazao je Abazović.

On, kako je rekao u video obraćanju, vjeruje da će Crna Gora narednu sezonu dočekati mnogo spremnije nego ove godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS