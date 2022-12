Abazović i Zelenski potpisali zajedničku deklaraciju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisali su danas zajedničku deklaraciju o evroatlantskoj perspektivi Ukrajine.

Zelenski je, u video obraćanju, rekao da su Crna Gora i Ukrajina izgradile otvorene prijateljske veze, bez tajnih i skrivenih namjera.

On se građanima Crne Gore zahvalio na podršci Ukrajini i gostoprimstvu prema onima koji su izbjegli iz Ukrajine.

„Crna Gora predstavlja dom i za porodice kojima je potrebna podrška od početka agresije. Vidim jedinstvo društva i vlasti kada je u pitanju podrška Ukrajini“, rekao je Zelenski.

Kako je naveo, podrška Crne Gore Ukrajini, koja je došla bez oklijevanja, rezultat je zajedničke saradnje.

„Zahvaljujem i svima u Crnoj Gori koji podržavaju Ukrajinu i vjeruju u našu pobjedu. To će biti naša zajednička pobjeda. Imamo izazove i dobro je da imamo međusobno razumijevanje i da se borimo za iste vrijednosti“, poručio je Zelenski.

Abazović je rekao da se Ukrajina bori za solidarnost, slobodu i demokratiju.

”Siguran sam da će ovaj rat biti završen na način da će Ukrajina zaštiti svoju teritoriju, i više sam nego sigiran da ste poslali poruku međunarodnoj zajednicu, ukljućujući i Crnu Goru, da je u teškim vremenima potrebno pokazati globalnu solidarnost”, kazao je Abazović.

Kako je naveo, ako ne postoji solidarnost, negativan primjer iz Ukrajine postojaće i drugium djelovima svijeta.

“Vi štitite civilizaciju koja je odlučila da živi demokratski, i u tome računajte na nas. Molimo se za mir, ne samo u Ukrajini, nego svuda u svijetu”, rekao je Abazović.

On je rekao da Ukrajina, u dostizanju mira, može računati na političku, vojnu i finanasijsku podršku Crne Gore, u skladu sa kapacitetima države.

Abazović je, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja deklaracije, kazao da se Crna Gora ne bi mogla postidjeti ni pred većim državama kada je u pitanju odnos prema Ukrajini.

On je dodao da se u Crnoj Gori nalazi preko deset hiljada izbjeglica iz Ukrajine.

