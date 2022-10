Abazović i Adžić rukovodiće resorima vanjskih poslova i odbrane

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović rukovodiće radom Ministarstva vanjskih poslova, dok je za rukovodioca Ministarstva odbrane određen ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, odluke o određivanju rukovodilaca ministarstava odbrane i vanjskih poslova donio u skladu sa Zakonom o državnoj upravi.

Bivši ministri odbrane i vanjskih poslova, Raško Konjević i Ranko Krivokapić, razriješeni su sa tih funkcija 21. oktobra u parlamentu.

