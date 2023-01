Abazović: Država će se obračunati sa onima koji nelegalno eksploatišu šljunak

Podgorica, (MINA) – Država će se obračunati sa onima koji nelegalno eksploatišu šljunak, poručio je premijer Dritan Abazović i najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Glavnog grada zbog, kako je kazao, ugrožavanja ekonomskih interesa države.

Abazović je, nakon sjednice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kazao da se eksploatacija šljunka dešava i preko dana i u noćnim satima.

„Država će se obračunati sa ljudima koji nelegalno eksploatišu šljunak“, poručio je Abazović.

On je rekao da smatra da su, nakon duge i iscrpne rasprave, konačno riješili mnoge dileme koje su postojale.

„Operativni tim funkcioniše dva i po mjeseca i on je za to vrijeme uradio više nego što je urađeno prethodnih 20 godina vezano za eksploataciju šljunka“, rekao je Abazović.

Kako je naveo, i kad bi danas stala nelegalna eksploatacija, treba između 100 i 120 godina da se sve vrati u normalu.

On je rekao da vodostaji padaju za 50 do 70 litara godišnje.

„Procjena je da je biznis vezan za nelegalnu eksploataciju šljunka u prethodnih deset, 15 godina vrijedan blizu milijarde EUR“, naveo je Abazović.

On je poručio da su odlučni da konačno tome stanu na kraj.

„Moramo da krenemo vjerovatno i sa represivnim mjerama, nijesmo daleko od toga da angažujemo Vojsku da nadzire taj prostor, ona je tu da bi štitila nacionalni interes“, rekao je Abazović i dodao da u ovom trenutku ne postoji veći nacionalni interes od izvorišta Bolje sestre.

On je rekao da će biti na čelu mini tima i da će taj tim periodično izvještavati i Nacionalni savjet o tome šta su postigli.

„Definitivno je da će se aktivnosti vezano za suzbijanje ovakvih nelegalnih radnji ubrzati u narednom periodu, kao i uklanjanje svih objekata sa obale rijeke Morače“, istakao je Abazović.

On je najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Glavnog grada zbog toga što su, kako je naveo, spriječili da se sprovede odluka Inspekcije o uklanjanju objekata Bemaksa.

“Podnijećemo krivičnu prijavu za ugrožavanje ekonomskih interesa Crne Gore, neka Specijalno državno tužilaštvo razmotri da li je Glavni grad, gradonačelnik, sekretarijat, u koruptivnim aktivnostima”, rekao je Abazović.

On je kazao da se eksploatacijom šljunka bave i Montenegro Petrol, Cijevna komerc, kao i nekoliko firmi koje se vode na fizička lica.

„Bemaks je sada vrlo zainteresovan da se zaustavi nelegalna eksploatacija šljunka na rijekama, jer oni to više ne rade, nego to rade u svojim kamenolomima koji su legalni“, rekao je Abazović i dodao da na taj način stiču monopol.

On je kazao da mora da se izvrši inspekcijski nadzor i oko toga koliko je šljunka utrošeno na auto-putu.

Upitan da li smatra da država ima kapaciteta da se izbori sa nelegalnom eksploatacijom, on je rekao da misli da su se izborili sa svim problemima.

„Eksploatacija šljunka je treća koja nosi najveće ekonomske benefite, poslije nelegalnih aktivnosti vezano za cigarete i šverc kokaina. Mislim da je to treći najveći nelegalni biznis u Crnoj Gori“, naveo je Abazović.

Kako je kazao, za dva mjeseca Operativnog tima konačno su izbili svaki pravni argument, bilo kome ko je eksploatator šljunka u okolini Podgorice.

„Mi smo sada stvorili pravne pretpostavke i očekujemo da nas podrže i drugi organi za sprovođenje pravde“, rekao je ABzović.

On je kazao da nema kritike prema policiji i da je policija u utorak privodila ljude na sjeveru, kao i da je i danas na terenu.

„Moramo da imamo permanentnu zaštitu tog prostora“, naveo je Abazović i dodao da država ne bježi ni od toga da se angažuje privatna firma obezbjeđenja.

Upitan šta misli o predlogu potpredsjednice Skupštine Branke Bošnjak da se dođe do 12 kandidata za sudije Ustavnog suda i onda da se biraju žrijebanjem, Abazović je kazao da sistem žrijebanja nije dobar.

„Razumijem dobru namjeru da se nekako dođe do Ustavnog suda, ali mislim da sudije ne možemo da izvlačimo iz takozvanog kinder jajeta. Razlog je vrlo prost, zato što mi ne možemo da dozvolimo da taj sud bude politizovan kao ranije“, rekao je Abazović.

On je kazao da nema ništa protiv toga da se od ukupnog broja kandidata napravi uži izbor, deset ili 12 kandidata, ali da četiri treba da se biraju na osnovu profesionalnih kriterijuma, kako bi Ustavni sud bio profesionalan.

Upitan o zakonu o porijeklu imovine, Abazović je podsjetio da je taj zakon utvrđen na Vladi i da je njegov predlog bio da Vlada zatraži vanrednu sjednicu samo o toj tački.

“Mislim da je to nešto što je dobro i mislim da uopšte ne bi bilo loše za poslanike da ovo pitanje tretiraju nezavisno od bilo kog drugog pitanja”, ocijenio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS