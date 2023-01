Abazović da pokrene proceduru za skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković pozvala je premijera Dritana Abazovića da pokrene proceduru za skraćenje mandata Skupštini.

Vuksanović Stanković je u pismu Abazoviću navela da je to njegovo ustavno ovlašćenje.

Ona je istakla da Vlada u tehničkom mandatu, koja je prije pet mjeseci izgubila povjerenje u parlamentu, nema legitimitet da upravlja državom, i dodala da je Abazović toga vrlo dobro svjestan.

„Pa je Vaša elementarna obaveza da ne dozvolite dalju degradaciju ustavnog i političkog sistema zemlje kroz pokretanje postupka, čiji je krajnji ishod skraćenje mandata Skupštini i, sljedstveno tome, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, navela je Vuksanović Stanković u pismu.

Kako je rekla, političke razlike i politička ambicija da se bude na čelu izvršne vlasti je jedna stvar, ali je insistiranje da se bez legitimiteta i podrške građana obavlja najviša funkcija u državi klasična zloupotreba koja prijeti da opasno radikalizuje političke i društvene odnose.

„Valjda ćete se saglasiti da bilo čija funkcija, pa ni Vaša, nije vrijedna potpune degradacije i obesmišljavanja osnovnih demokratskih principa, čime se zemlja svakim danom sve više vodi u krizu bez presedana“, navela je Vuksanović Stanković.

Prema njenim riječima, zbog svega što se dešava, Crna Gora je već postala jedan od većih regionalnih problema.

“I umjesto da bude sinonim za integracioni i reformski napredak, njen ugled se intenzivno srozava do nivoa već izglednog i izvjesnog međunarodnog posredovanja, kao načina rješavanja krize u koju je uvela aktuelna parlamentarna većina”, dodala je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da vjeruje da gaženje Ustava usvajanjem izmjena Zakona o predsjedniku na kraju ipak neće imati za posljedicu izbor neustavne Vlade koja bi Crnu Goru i formalno odvela u međunarodnu izolaciju.

Vuksanović Stanković je navela da je i sam Abazović nakon neuspješnih pregovora saopštio da nije vjerovatno da takva Vlada bude formirana.

„Zbog toga, jedini racionalan i zdravorazumski izlaz iz date situacije je da se stvore uslovi za hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, rekla je Vuksanović Stanković.

Kako je ocijenila, to bi bio signal u dobrom pravcu, u smislu uspostavljanja elementarnog povjerenja i dobre atmosfere u susret izboru sudija Ustavnog suda koji se očekuje u narednim danima.

„Vanredni izbori i deblokada Ustavnog suda put su ka razrješenju trenutne političke i institucionalne blokade, pa Vas stoga još jednom pozivam da iskoristite ustavnu mogućnost i pokrenete proceduru za skraćenje mandata Skupštini“, poručila je Vuksanović Stanković.

