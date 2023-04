Abazović čestitao Uskrs

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je Uskrs barskom nadbiskupu Roku Đonlešaju, kotorskom biskupu Ivanu Štironji, cijelom sveštenstvu i građanima katoličke vjeroispovijesti.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je poručio da je taj praznik prilika da se pošalje poruka mira, tolerancije i međusobnog poštovanja.

“Ujedinjeni u različitosti i sa vjerom u novi početak, moramo istrajati u namjeri da se izborimo za dalji napredak Crne Gore”, rekao je Abazović.

On je kazao da, okrenuti budućnosti, tom cilju ostaju posvećeni.

“Želim da nastupajuće blagdane provedete u slozi i radosti, kao i da praznična nada i raspoloženje budu prisutni u danima pregalaštva koje nam predstoji”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS