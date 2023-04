Abazović čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je predsedničkom kandidatu Pokreta Evropa sad (PES) Jakovu Milatoviću na, kako je naveo, izboru za prvog evropskog predsjednika u istoriji Crne Gore.

“Čestitam Milatoviću izbor za prvog evropskog predsjednika u istoriji Crne Gore. Misija je završena”, rekao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je pred Crnom Gorom svijetla budućnost.

“Radićemo zajedno za evropsku, građansku i ekološku državu”, kazao je Abazović.

