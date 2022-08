Abazović: Beransku bolnicu očekaju milionske investicije

Podgoria, (MINA) – Opštu bolnicu (OB) u Beranama očekuju milionske investicije i ta ustanova postaje regionalni zdravstveni centar, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je rekao da je beranska bolnica posebno značajna za Crnu Goru.

“Opštu bolnicu u Beranama čekaju milionske investicije koje treba odmah da se realizuju u narednom periodu. Dobićete novu angio salu, tu je još neki vid podrške”, najavio je Abazović.

On je ocijenio da će podrškom Vlade, biti stvoreni bolji uslovi za rad i da će servisi koje građani dobijaju biti bolji.

“Berane postaje regionalni zdravstveni centar”, rekao je Abazović novinarima nakon obilaska bolnice.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić ocijenio je da su ulaganja evidentna i da je cilj da se maksimalno poboljšaju zdravstveni sistem, usluge i efikasnost.

“Ima li šta konkretnije i bolje od obezbjeđivanja sredstava za angio-salu, koju u Crnoj Gori nije bilo osim u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), Planiramo da napravimo dva regionalna centra – Berane i Kotor, u oba će biti i angio-sale”, rekao je Šćekić.

On je najavio da će se u ostalim opštim bolnicama obezbijediti magnetne rezonance, kako bi omogućili bolje i brže usluge.

“Cilj nam je da beranska bolnica postane regionalni centar, naravno ne zapostavljajući sve ostale bolnice, jer ćemo u sve da ulažemo”, naveo je Šćekić.

Upitan kako će da zaštite djecu u susret novoj školskoj godini, on je kazao da u posljenje vrijeme broj zaraženih koronavirusom polako opada.

“Nadam se da će se, sa prolaskom turističke sezone, taj broj značajno smanjiti”, rekao je Šćekić.

On je kazao da, u tom pravcu, očekuju predlaganje novih mjera, kako bi i djeca u školama i svi građani mogli nesmetano da funkcionišu.

“Vjerujem da će biti sve manje zaraženih i da ćemo školsku godinu početi bez maski i sa manje mjera”, poručio je Šćekić.

Direktor OB Berane Milorad Magdelinić rekao je da je ta zdravstvena ustanova prepoznatljiva u Crnoj Gori kao jedna od najvećih u kojoj je kroz istoriju radio veliki broj poznatih ljekara.

“ Pokušavamo da nastavimo tradiciju naših prethodnika, što smo dokazali u zadnje dvije godine, za vrijeme kovid infekcije. Nadamo se da će beranska bolnica vrlo brzo postati regionalni bolnički centar sjevera Crne Gore, jer to zaslužuje”, kazao je Magdelinić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS