Dijalog na svim nivoima ključan za pregovarački proces

Podgorica, (MINA) – Kontinuirani dijalog na različitim nivoima i sa različitim akterima u političkom, društvenom i ekonomskom životu od suštinske je važnosti u trenutnoj fazi pregovaračkog procesa, poručio je glavni pregovarač s Evropskom unijom (EU), Predrag Zenović.

On je, na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) civilnog društva između EU i Crne Gore koji je održan u Podgorici, kazao da je ključne važnosti kvalitetno procijeniti sve izazove koji stoje na putu Crne Gore ka EU.

„Stoga je kontinuirani dijalog na različitim nivoima i sa različitim akterima u političkom, društvenom i ekonomskom životu od suštinske važnosti u ovoj fazi pregovaračkog procesa“, istakao je Zenović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, rekao da civilno društvo u procesu evropske integracije Crne Gore igra značajnu ulogu u promovisanju transparentnosti, odgovornosti i inkluzivnosti i naglasio njihovu ulogu u promociji jasnijeg razumijevanja vrijednosti EU.

„Cijeneći da angažman civilnog društva povećava legitimnost i održivost procesa integracija, posebno je važan doprinos radu pregovaračke strukture u radu radnih grupa za vođenje pregovora i u pripremi važnih pregovaračkih dokumenata od početka pregovaračkog procesa“, kazao je Zenović.

Prema njegovim riječima, sastanak ZKO, kao i čitav koncept te saradnje, efikasan je mehanizam za usmjeravanje daljih opredjeljenja u usvajanju evropskih vrijednosti i standarda.

Ističući da Vlada ozbiljno shvata smjernice koje je Evropska komisija dala u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori, Zenović je ukazao da je usvojen Akcioni plan za adresiranje ključnih preporuka Evropske komisije (EK) u svim pregovaračkim poglavljima, s ciljem ispunjenja obaveza do kraja naredne godine.

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler poručio je da Crna Gora sada ima priliku da brzo napreduje ka članstvu u EU.

To je, kako je naveo, u skladu sa snažnom posvećenošću EU unapređenju i podršci punoj integraciji čitavog regiona Zapadnog Balkana.

“Ali, budimo jasni – nijedan stepen podrške ili dobre volje neće automatski dovesti Crnu Goru u EU. Zemlja mora uložiti trud. Neka ovaj odbor bude podsjetnik da je pristupanje EU zajednička odgovornost – ona koja uključuje sve aktere, od sindikata i poslovnih udruženja do nevladinih organizacija”, istakao je Satler.

On je dodao da je potrebno, zajedno sa partnerima iz civilnog društva, nastaviti da se ulažu napori kako bi osigurali da se ta prilika ne propusti.

Kopredsjedavajuća Zajedničkim konsultativnim odborom sa crnogorske strane Gordana Đurović kazala je da, iako vrijeme na raspolaganju za ovaj ambiciozni cilj nije dugo, Crna Gora treba da mobiliše sve svoje resurse, kako u Vladi, tako i u Parlamentu, u pravosuđu.

„Kako bi ojačala politički dijalog između ključnih aktera, kao i dijalog sa civilnim društvom, i kako bi uspješno okončanje pristupnih pregovora vodilo zemlju ka punopravnom članstvu u Uniji“, rekla je Đurović podsjećajući na to da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da do 2028. godine postane 28. članica Unije.

Ona se, kako su kazali iz MEP-a, u izlaganju osvrnula na značaj tema na koje je stavljen poseban fokus u okviru ZKO-a, kao što su pristupanje Crne Gore EU, reformska agenda, ustavni amandmani, zakoni o vladi i skupštini, te vladavina prava i pravosuđe.

Đurović je pozvala sve aktere na zajedničku posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore, naglasivši da samo kroz dijalog, povjerenje i zajednički napor mogu da se ostvare ambiciozni ciljevi pred Crnom Gorom.

Kopredsjedavajući ZKO sa evropske strane Desebel – Stefanita Padure poručio je da se danas održava jubilarni 20. sastanak ZKO što predstavlja značajnu odrednicu u odnosima civilnog društva EU i Crne Gore.

On je naveo da je zadovoljan što je tokom njegovog mandata predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora Oliver Ropke i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević pružali punu podršku i promovisali rad ZKO.

Padure je podsjetio da su Ropke i crnogorski premijer Milojko Spajić bili veliki podržavaoci inicijative „Države kandidati za proširenje“ prema kojoj svi članovi ZKO i predstavnici organizovanog civilnog društva iz Crne Gore i drugih država kandidatkinja za članstvo u EU imaju priliku da učestvuju u radu Ekonomskog i socijalnog odbora.

„Drago nam je najavimo da će taj pilot projekat nastaviti i u ovoj godini, a i nadamo se i kasnije“, kazao je Padure.

On je istakao da civilno društvo treba da bude uključeno u sve korake pristupnih pregovora i u sprovođenju reformi, kao most između građana i vlasti.

ZKO je jedno od tijela osnovanih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između EU i Crne Gore.

Odbor omogućava organizacijama civilnog društva obje strane da prate napredak Crne Gore prema članstvu u EU i usvoje preporuke upućene Vladi Crne Gore i institucijama EU.

ZKO se sastoji od dvanaest članova, od kojih po šest sa svake strane predstavljaju EESC i crnogorsko civilno društvo.

