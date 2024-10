Mihaljević: Institucije ćute pred demografskom krizom

Podgorica, (MINA) – Podaci iz Popisa stanovništva ukazuju na alarmantan pad nataliteta u Crnoj Gori, rekla je predsjednica Fondacije Budi mama, Žana Mihaljević i dodala da zabrinjava izostanak reakcije nadležnih institucija dok broj novorođene djece opada, a populacija stari.

On je agenciji MINA kazala da nevladine organizacije i fondacije, poput “Budi mama”, koje se godinama bore za podsticanje nataliteta i pružanje podrške parovima u procesu vantjelesne oplodnje, već mjesecima upućuju apele Vladi i predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatovići, ali da odgovori izostaju.

“Ova tišina države prema jednom od najozbiljnijih problema s kojim se Crna Gora suočava postavlja pitanje: da li ćemo, zbog neodgovornosti i nebrige vlasti, izgubiti šansu za demografski oporavak?”, navela je Mihaljević.

Kako je ukazala, prema najnovijim podacima iz popisa, Crna Gora bilježi zabrinjavajući pad broja rođenih, dok se sve više mladih parova suočava sa problemima steriliteta.

“U zemlji u kojoj su ekonomske poteškoće, nesigurna zaposlenja i skupi tretmani za vantjelesnu oplodnju svakodnevna realnost, državna pomoć u ovoj oblasti je minimalna ili uopšte ne postoji”, istakla je Mihaljević.

Prema njenim riječima, sve je manje beba, a sve više porodica koje nemaju mogućnost da prošire svoje domove zbog finansijskih i zdravstvenih ograničenja.

Mihaljević je rekla da Fondacija “Budi mama” godinama pruža podršku parovima koji žele da se ostvare u ulozi roditelja, ali se suočavaju sa ogromnim preprekama na tom putu.

Kako je pojasnila, kroz različite inicijative, uključujući finansijsku pomoć za vantjelesnu oplodnju, podizanje svijesti o važnosti nataliteta i pružanje emocionalne podrške, Fondacija radi na tome da omogući svakoj porodici šansu za potomstvo.

Mihaljević je istakla da su, bez podrške države, ti napori ograničeni.

“Uprkos ponovljenim apelima za hitne mjere – povećanje broja besplatnih ciklusa vantjelesne oplodnje, veće finansijske pomoći za mlade porodice i stvaranje stabilnog okruženja za odgajanje djece – odgovori od Vlade i Milatovića još nijesu stigli”, rekla je Mihaljević.

Ona je naglasila da pad nataliteta i ignorisanje apela za pomoć direktno utiču na budućnost Crne Gore.

“Manji broj rođene djece vodi ka demografskoj nestabilnosti, koja se kasnije preliva na sve sfere društva – od ekonomije i tržišta rada, do obrazovanja i zdravstvenog sistema”, ukazala je Mihaljević.

Manjak mladih radno sposobnih ljudi, kako je dodala, stvara dodatni pritisak na penzioni i zdravstveni sistem, a odlazak mladih porodica u inostranstvo dodatno pogoršava situaciju.

“Ako država sada ne reaguje, posljedice mogu biti nepovratne”, upozorila je Mihaljević ističući da ignorisanje demografske krize neće samo ugroziti budućnost porodica, već i opstanak Crne Gore kao održive države.

Ona je kazala da, u ime svih građana Crne Gore koji žele da se ostvare kao roditelji, Fondacija “Budi mama” i mnoge druge nevladine organizacije zahtijevaju hitne podsticaje i podršku države.

“Potrebna je jasna i konkretna strategija za rješavanje problema pada nataliteta, uključujući povećanje broja besplatnih ciklusa vantjelesne oplodnje za parove sa problemima steriliteta, uvođenje direktne finansijske pomoći porodicama sa novorođenčadima”, istakla je Mihaljević.

Prema njenim riječima, potrebni sui povoljni stambeni krediti i olakšice za mlade parove koji žele da zasnuju porodicu, kao i veće subvencije za vrtiće i predškolske ustanove.

Mihaljević je poručila da je sada vrijeme za reakciju.

“Svaki izgubljeni dan može značiti još jednu porodicu koja odustaje od sna o roditeljstvu.

Crna Gora mora postaviti natalitet kao prioritet, jer bez djece, nema budućnosti”, zaključila je Mihaljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS