Organizovali akciju čišćenja korita rijeke Ribnice

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Delegaciji Evropske unije (EU), predstavnici ambasada država članica EU u Crnoj Gori i mladi evropski ambasadori organizovali su akciju čišćenja korita rijeke Ribnice u blizini zgrade Delegacije, povodom Evropskog dana čišćenja obala.

Iz Delegacije EU saopštili su da se treću godinu zaredom učesnici okupljaju na istoj lokaciji u toj simboličnoj akciji, šaljući jasnu poruku da borba za čistiju životnu sredinu „počinje kod kuće“.

Novoimenovani ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler rekao je da zajedničkim naporima da očiste korito rijeke Ribnice pokazuju koliko je važno brinuti o životnoj sredini.

„Evropski dan čišćenja obala podsjeća nas na kolektivnu odgovornost koju svi dijelimo u očuvanju i održavanju zdravije okoline, i na to da svi napori za čistije obale treba da počnu upravo kod kuće, u našem sopstvenom okruženju“, kazao je Satler.

Iz Delegacije EU su naveli da je zagađenje plastikom veliki ekološki problem, koji utiče i na ekosisteme i na ljudsko zdravlje.

„Većina plastičnog otpada pronađenog u vodotocima je plastika za jednokratnu upotrebu, značajan problem koji je EU konkretnim koracima počela rješavati zabranom takvih proizvoda“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, uprkos tim naporima, procjenjuje se da svake godine 37 miliona tona plastičnog otpada završi u rijekama, morima i okeanima širom svijeta.

„EU je vodeća snaga u podizanju globalne svijesti o hitnoj potrebi zaštite morskih ekosistema“, kaže se u saopštenju.

Iz Delegacije EU su naveli da je, kroz inicijative poput Evropskog dana čišćenja obala, EU okupila građane, civilno društvo i vlade kako bi istakla kolektivnu odgovornost koju svi dijele u smanjenju zagađenja i zaštiti prirodnih resursa za buduće generacije.

„Kao dio tih napora, prekogranična saradnja i ekološki projekti koje finansira EU pomažu u unapređenju upravljanja otpadom, kvalitetom voda i očuvanjem prirode, što je ključno za rješavanje izazova s kojima se suočavaju naši okeani i rijeke“, navodi se u saopštenju.

